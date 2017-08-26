Sertab Erener, Belediye Başkanı'na sinirlendi, seyircileri sahneye davet etti

Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen festivalde sahne alan Sertab Erener, büyük sevgi gösterisi ile karşılandı. Sahne önünde protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle seyircilerin uzakta kalmasına tepki gösteren Erener, hayranlarını protokol alanına davet etti. Çatalca Belediyesi yetkilileri ise güvenlik gerekçesiyle seyircilerin protokol için ayrılan bölüme girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sertab Erener sahneyi terk ederken, seyirciler de belediye yetkililerinin bu tutumunu yuhalayarak tepki gösterdi.







SEYİRCİLERİ SAHNEYE DAVET ETTİ

Bir süre sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, hayranlarını bu kez sahneye davet etti. Erener, sevilen şarkılarını sahnede hayranlarıyla birlikte seslendirdi.