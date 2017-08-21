Serra Yılmaz yeni oyununu İtalya’da açıyor

İtalya’da 12 senedir kapalı gişe oynadığı oyunlarla İtalyanların beğenisini kazanan Serra Yılmaz, yeni tek kişilik oyunu ‘Griselidis’ ile İtalya’nın ünlü tiyatro festivali Todi Festivali’nin açılışını yapacak. İsviçreli aktivist Grisélidis Réal’in anıları ve yazılarından yola çıkarak oluşturulan oyun, Comédie Française’in oyuncusu Coraly Zahonero tarafından yazıldı. İtalya prömiyeri Todi Festivali’nde gerçeklecek oyun, kasım ayından itibaren İtalya’nın farklı yerlerinde sahnelenecek. Serra Yılmaz en son, İtalya’nın prestijli film festivallerinden MIX Milano Festivali’nde ‘Komedi Kraliçesi’ ödülüne layık görülmüştü