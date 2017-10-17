Serra Yılmaz bu kez yönetmen koltuğunda

Ferzan Özpetek’in yapımcıları arasında yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Serra Yılmaz oturuyor. 2016 yılında yayınlanan bir İtalyan filminden beyazperdeye uyarlanan 'Cebimdeki Yabancı', başta cep telefonu olmak üzere insan hayatını ele geçiren teknolojinin, kadın-erkek ilişkileri üzerindeki etkisini çarpıcı bir dille anlatıyor.

Geçtiğimiz hafta çekimlerine başlanan filmin senaryosunu Murat Dişli kaleme aldı. Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştıkları filmde, bir akşam yemeğinde bir araya gelen yedi dostun maskelerinin ardındaki hayatlarını ve cep telefonlarını ortaya koymaları sonucu yaşananları gözler önüne seriyor.