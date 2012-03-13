Serra. Mükemmelik. Şimdi.

Günlerin renksizliğinden, hayatın sıradanlığından en büyük kaçışımız, kendi dünyamızı yarattığımız evimizde geçen anlarda gizli. Peki yenilenmek istediğimiz anlarda, hayal ettiklerimize, hatta daha iyisine ulaşmak sandığımız kadar zor mu?

Serra’nın bugüne dek benzerine rastlamadığınız duvar ve yer karoları, size mükemmeliği sadece mutfak ve banyoda değil, evinizin her köşesinde yaşatmak için tasarlandı. Daha önce tanışmadığınız, heyecan verici boyutları kalite, teknoloji ve özgün tasarımlarla buluşturan Serra, size sıradanlığı tamamen unutturmaya hazır.

Bugüne kadar hep en iyisini aramış olanlar için Serra ile mükemmelik, asıl şimdi başlıyor.

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