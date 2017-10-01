Serpil Timuray: Dünyanın en güçlü 27'nci kadını bir Türk!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu’nun Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Timuray, ABD merkezli Fortune Dergisi’nin 2017 yılı için hazırladığı "En Güçlü Kadınlar Uluslararası Listesi"nde 27. sırada yer aldı.

Timuray, Ocak 2014 itibarıyla Londra merkezli Vodafone Grubu’nun dünya İcra Kurulu’nda görev yapıyor. Timuray, mevcut sorumluluğu kapsamında, grubun marka, ürün ve servis portföyü, cihaz portföyü, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri hizmetleri fonksiyonları ve bu fonksiyonlardaki yetenek gelişimine liderlik ediyor. Grubun, 51 ülkede 33 telekom operatörü ile anlaşmalı iş birlikleri de kendisine bağlı bulunuyor. Ayrıca Vodafone Grubu’nun strateji geliştirmesinden sorumlu olan Timuray, global inovasyon ve transformasyon programlarını yönetiyor.

Dünya çapında 800’den fazla telekom operatörünün temsil edildiği Londra merkezli GSMA’da Yönetim Kurulu üyeliği ve aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdüren Timuray, ayrıca, Nisan 2015 itibarıyla, Paris merkezli Danone Grubu’nun Dünya Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak yer alıyor.

Timuray, Vodafone Grubu’nda önceliklendirdiği segmentasyon stratejisiyle önemli başarılara imza attı. Bu strateji kapsamında, 10 ülkenin ardından bu ay İngiltere’de tanıtımı yapılan Gençlik Segmenti ile milyonlarca gence erişim ve fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor. Timuray’ın 2009 yılında Türkiye’de sosyal iş modeli olarak başlattığı ve ardından 7 ülkede yaygınlaştırdığı “Vodafone Çiftçi Kulübü” programı, tarımın dijitalleşmesi ve milyonlarca çiftçinin güçlendirilmesi için örnek bir girişim olarak gösteriliyor. Ayrıca, kadınların mobil teknolojilere eşit erişimi sayesinde ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik Timuray’ın Türkiye’den başlattığı “Vodafone Önce Kadın” programı, 10 ülkede lanse edildi.

Timuray, Vodafone Grubu bünyesinde “Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi”nin liderliğini de üstlendi. Bu komitenin çalışmaları arasında, yönetim pozisyonlarında kadın oranını artırmak üzere geliştirilen ve tüm ülkelerde uygulamaya alınan “özel doğum izni” politikası ve kariyerine ara vermiş kadınların yeniden iş hayatına dönebilmelerine fırsat veren Vodafone ReConnect projesi özellikle dikkati çekti.