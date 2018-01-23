‘Asansöre köpek de biner eşek de!’ Bu sözler ünlü oyuncunun başını yaktı

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın, Cihangir’de birlikte yaşadığı köpeğine tepki gösteren komşularına hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, karara bağlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Sermiyan Midyat ile şikayetçiler Sinan Berksöz ve Osman Berksöz katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Berksöz ailesinin avukatı duruşmada söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini, sanık Midyat’ın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
Midyat’ın avukatı Dilara Sezgin ise olaydaki asıl mağdurun müvekkili olduğunu belirterek, “Müvekkilim mağdurdur. Olayın yaşandığı evden ayrılmak zorunda kalmıştır. Hakaret iddialarına ilişkin hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Beraat talep ediyoruz” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, mevcut delil durumu ve atılı suçun yasal unsurlarını dikkate alarak, Midyat’ı Bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak, 5 yıl süreyle erteledi.
Kararın ardından görüşü sorulan Midyat’ın avukatı Dilara Sezgin, “Davanın açılma sebebi müvekkilimin hayvanseverliğinden kaynaklanıyor. Sermiyan Bey’in oturduğu apartmanın sahibi, binada köpek istemiyordu. 'Köpeğiniz çiş yapıyor' diyerek Sermiyan Bey’in köpeğini atmasını istedi. Hayvansever bir şahıs, neden köpeğini atsın? Müvekkil ilk duruşmaya geldi, ‘Benim köpeğim asansöre binebilir, evimde kalabilir’ dedi. Pislemediğine dair Sermiyan Bey’in yardımcısı da tanık olarak ifade verip, böyle bir şeyin olmadığını ve öyle bir yerde zaten çalışmayacağını söyledi” dedi.
Midyat’ın köpeği ile birlikte asansördeyken, komşularının da asansöre bindiğini ve müvekkiline köpekle asansöre bindikleri için tepki gösterdiği belirten avukat Sezgin, “Sermiyan Bey, ‘Asansöre köpek de biner eşek de biner. Her türlü hayvan biner’ diyerek mizahi bir ifadede bulunmuş. Komşuları bunu hakaret olarak algılayıp dava açtılar. Mahkeme ilk yargılamada beraat verdi. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne gitti. Beraat kararına ilişkin yeterinde gerekçe olmadığından dosya geri döndü. Bugün görülen duruşmada müvekkil para cezasına çarptırıldı ama HAGB(Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) uygulandı” ifadelerini kullandı.
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