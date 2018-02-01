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Serkan Altunorak kimdir kaç yaşındadır?

Serkan Altunorak, oyunculuk hünerlerini sergilediği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl, Aşkın Kanunu, Evli ve Öfkeli, Cesur ve Güzel gibi projelerde rol alan Serkan Altunorak, 90'lı yıllarda çocuk olan herkesin yakından tanıdığı Bugs Bunny karakterini seslendiren isimdir. İşte, hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin araştırdığı Serkan Altunorak kimdir ve kaç yaşındadır sorusunun cevabı

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 17:01 | Son Güncelleme :

Serkan Altunorak, 24 Aralık 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde konservatuvarin güzel sanatlar bölümünü bitirdi.

1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz'de Unisex Bekir, 2006 yılında İmkansız Aşk'ta Cem, yine 2006 yılında Gomeda'da Tolga, 2007 yılında Kara Duvak'ta Merdan'ı canlandıran oyuncu, 2008 yılında ise Sınıf dizisinde Umut karakterini ve DOT'ta Kürklü Merkür oyununda Eliot karakterini canlandırdı. Bu aralarda Melekler Korusun adlı dizide bir konservatuvar öğretmenini canlandırdı. Ayrıca Dot'un bu sezon yine çok ses getirecek oyunu Shopping and f***ing oyununda oynamaktadır.

Fatih Akın'ın Sezen Aksu'nun Yanmışım Sönmüşüm Ben şarkısına çektiği klipte rol aldı. Yaseminname, Çocuklar Duymasın ve Karım ve Annem dizilerinde de konuk oyuncu olarak rol almışlığı vardır.

2006 yılının ekim ayında, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı İmkansız Aşk dizisinin bir sahnesinde rol gereği rus ruleti oynaması gerekiyordu. Tabancayı kafasına dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü. Dizi ise yayından kaldırıldı.

2011 yılında Bir Günah Gibi dizisinde Suat karakterini oynamıştır . Yine aynı yıl yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı diziye üçüncü sezonda Taşlıcalı Yahya rolü ile dahil olmuştur.

Etiketler: serkan , kimdir , kaç yaşında
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