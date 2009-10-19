Seriyi Couceiro bozdu!

Aslında Couceiro büyük kumar oynadı. Gaziantep hocası ve yönetimi her ne kadar renk vermeseler de bu maç hem yönetim hem de hoca için pek çok şeyin başlangıcı ya da sonu olabilecek bir maçtı.

Gülşah Erkaya yazıyor

Şehirde savaş baltalarını topraktan çıkarmış, yüzlerine savaş boyaları sürmüş azımsanmayacak bir kalabalık, pusuya yatmış bekliyordu.

İşte bu yüzden Couceiro büyük kumar oynadı. Maçı çevirebilecek ve üstelik de taraftarın sevdiği isimler olan Ferdi ve Beto’yu kenarda başlattı.

Ferdi’nin yokluğunda kendi solunu kuvvetli tutarak, Fener’in etkili kanadı olan sağ kanadını durdurmayı ilk hedef seçmişti Gaziantep. Bu taktik işledi denilebilir. Çünkü Fener’in golü Couceiro’nun beklemediği kanattan, Gaziantep’in sağından geldi.

Fenerbahçe ise maça “Nasıl olsa alırım” taktiği ile çıkmıştı. Daum sanki hiçbir taktik vermemiş, Fener forması giydirdiği 11 kişiye “Çıkın oynayın. Bu forma bu maçı alır” demişti.

Aslında neredeyse alacaktı da.. Daum oyuna müdahale etmese, Couceiro’nun hamlelerine karşılık vermeye kalmasa, ilk 11’ini sahada tutsa sonuç böyle olmazdı.

Belli ki Bekir Gaziantep’te sahaya çıkmak için hocasından ricacı olmuş. Bu tip konularda katı prensipleri olan Daum’un yumuşak tarafına gelmiş olacak ki, 81. dakikada Bekir’i oyuna aldı. Hem de en kuvvetli kanadı olan sağdan adam çıkararak.

Bekir’in oyuna girmesinin ardından gelen iki Gaziantep golü Gaziantep seyircisi için oldukça anlamlıydı.

Ama Bekir’in girişi kadar skoru etkileyen faktörler Couceiro’nun çok kısa sürede yaptığı üç değişiklik oldu.

Ferdi, Beto ve Erman’ı oyuna alan genç hoca, kanatları boşalan rakibine biraz insafsızca yüklenmeye başladı.

Gaziantep tribünlerinde herkes golün ne zaman geleceğini bekliyordu. Cesar tribünleri fazla bekletmedi. Fenerbahçe için sürpriz olabilir ama Gaziantep Cesar’ın bu tip gollerine alışkın.

Daum gol krallığı yarışındaki isimleri şöyle bir göz atsaydı sanırım Beto’suz başlayan Gaziantepspor’da Cesar’ın başına birisini dikerdi.

Bu hafta herkes 2 gol atan Cesar’ı konuşacak. Ama biz maçı canlı izleyenler için bu geçerli değil. Sanırım biz daha çok sahanın yıldızı diyebileceğimiz eski Fenerli Olcan ile İvan, Zurita ve Ferdi’nin muhteşem oyunlarını konuşacağız.

Olcan’a ayrı bir iki satır açmak diğer arkadaşlarına haksızlık olacak gibi ama, Olcan bu sezon gösterdiği performansı ve bu maçta tavan yapan formu ile takdiri hak ediyor. Direkten dönen kafa vuruşu futbolun adaleti olsaydı kesinlikle gol olurdu.

Sonuçta Gaziantep’te stresli bir ortamda başlayıp, zaman zaman uyutan ama son 20 dakikasında ayakta izlenilen bir maç oynandı.

Tüm kent Fener’in 8’lik serisinin bozulacağından emindi. O kadar ki, tamamı ekmeğinin peşindeki gencecik çocuklardan oluşan Gençlik 27 taraftar gurubu kısıtlı imkanlarıyla “Rekorların Bittiği Yerde Biz Varız” yazılı bir dev afiş bile hazırlamıştı.

Bekir olayı ile doruğa ulaşan Fener-Gaziantep gerginliği nedeniyle bu maç Gaziantepliler’in çok istediği bir maçtı. Üstelik yerel basın da bu gerginliğin yumuşaması için elinden gelen desteği vermişti. Ancak yine de beklenen olmadı.

İki kulübün başkanı maç öncesi ve sonrasında asla konuşmadılar. Maçtan sonra VİP odasına giden Aziz Yıldırım ve Yöneticileri ile karşılaşmak istemeyen İbrahim Kızıl, bu salona hiç uğramadan, sevincini taraftarı ile paylaştıktan sonra stadı terk etti.

Aziz Yıldırım ve ekibi de Kızıl’ın stattan çıktığı haberini aldıktan sonra VİP odasından ayrılarak araçlarına gittiler.

Sonuçta iki takımdan birisi olan Gaziantep kazandı ama dostluk kaybetti…

Fener yenilmezlik unvanını kaybetti…

Bu maçı izlemeyenler ise çok şey kaybetti.