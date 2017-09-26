Serinlemek için ayaklarını suya soktu... Üç yıl yürüyemeyecek!

Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan mahallesinde yaşayan 37 yaşındaki Neslihan Yıldız, serinlemek için ayaklarını baraj gölüne sokmasıyla hayatı karardı. Baraja atılan cam şişe parçalarını fark etmeyen Yıldız'ın ayağı parçalandı. Doktorların 3 yıl boyunca yürüyemeyeceğini söylediği genç kadın ne yapacağını bilmiyor.



Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünden 200 TL’lik maddi yardım alan talihsiz kadın, belediyeden aldığı 60 TL’lik gıda yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Eşini 18 yıl önce kaybeden ve oğlu ile derme çatma evde yaşam mücadelesi veren Neslihan Yıldız, evinin geçimini yazma dikerek ve bulaşıcılık yaparak sağlıyor. Kıt kanat geçinmeye çalışan Neslihan Yıldız’a komşuları destek çıkıyor. Geçirdiği kaza sonrası çalışamaz duruma gelen talihsiz kadın, yardımseverlerden destek bekliyor.