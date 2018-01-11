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    ‘Şeriat Polisleri’ne beraat kararı bozuldu

    BERLİN
    11.01.2018 - 18:56 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Federal Mahkeme, ‘Şeriat Polisi’ne verilen beraat kararını bozdu. Gerekçe, davaya bakan yerel mahkemenin ‘Şeriat Polisi’nin eyleminin, Müslüman gençler üzerindeki etkisini dikkate almaması... Dava yeniden görülecek.

    ALMANYA’nın Wuppertal kentinde dört yıl önce, üzerinde ‘Şeriat Polisi’ yazılı yeleklerle esnafı dolaşan ve eğlence yerlerinin önlerindeki gençlere “İçki içmeyin” telkininde bulunan yedi kişilik Selefi grup yeniden yargılanacak.

    Wuppertal Eyalet Mahkemesi, sanıklar hakkında üniforma yasasına mukavemet suçlamasından daha önce beraat vermişti. Ancak savcılık karara itiraz etti. İtirazı inceleyen Federal Mahkeme, davanın yeniden görülmesine karar verdi. Mahkeme, Wuppertal Eyalet Mahkemesi’nin kararını hatalı ve eksik buldu.

    ‘TELKİNİN ETKİSİ DİKKATE ALINMADI’
    Beraat kararını bozan Federal Mahkeme, Wuppertal mahkemesinin kararında sanıkların eyleminin insanları yıldırmak için uygun olup olmadığını aydınlatmadığını ve Müslüman gençler üzerindeki etkisini dikkate almadığını savundu.
    Bu kararın ardından eyalet mahkemesi davaya yeniden bakacak.

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