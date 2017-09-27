‘Şeriat polisi’ne 5.5 yıl hapis hapis

DİN değiştirerek Müslüman olan ve Selefilere katılan Sven Lau’nun gösterilerde camilerde ve internette yayınlanan videolarda Selefilik propagandası yaptığı tespit edilmişti.

Almanya’daki Selefi kesim içinde en tanınan isimlerden biri olan Lau’nun 2014 yılında Wuppertal’de üzerinde ‘şeriat polisi’ yazan yeleklerle sokaklara çıkarak insanlara telkinde bulunması, büyük tepki toplamıştı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, Lau’nun Aralık 2015’te gözaltına alınmasının ardından, “Lau’nun birçok genci radikal eğilimlere çektiği tahmin edilen Selefi kesimin önde gelen isimleri arasında olduğunu” açıklamıştı.