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    Hürriyet >Dünya>‘Şeriat polisi’ne 5.5 yıl hapis hapis

    ‘Şeriat polisi’ne 5.5 yıl hapis hapis

    Deutsche Welle Türkçe
    27.09.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 10:44

    Almanya’da görülen Sven Lau davasından karar çıktı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Lau, Düsseldorf Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yabancı bir terör örgütüne destek vermekten’ 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    DİN değiştirerek Müslüman olan ve Selefilere katılan Sven Lau’nun gösterilerde camilerde ve internette yayınlanan videolarda Selefilik propagandası yaptığı tespit edilmişti. 

    Almanya’daki Selefi kesim içinde en tanınan isimlerden biri olan Lau’nun 2014 yılında Wuppertal’de üzerinde ‘şeriat polisi’ yazan yeleklerle sokaklara çıkarak insanlara telkinde bulunması, büyük tepki toplamıştı.
    Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, Lau’nun Aralık 2015’te gözaltına alınmasının ardından, “Lau’nun birçok genci radikal eğilimlere çektiği tahmin edilen Selefi kesimin önde gelen isimleri arasında olduğunu” açıklamıştı.

    Etiketler: Sven Lau , ALMANYA , selefi
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