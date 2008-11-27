Seri katil Metalist Kharkiv

Oysa ki, Beşiktaşlı oyuncular ilk maçta, pozisyonların bir kısmını değerlendirip, rakibin tüm ümidini bitirmiş olsaydı, ikinci maç herhalde öyle bitmezdi. Galatasaray’ın gruptaki 4. rakibi de, başka bir takım olacaktı.

Gökmen Avcı yazıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Liginden elenince, Avrupa sahnesinde iyi ve istikrarlı maçlar oynamaya başladı. Elemelerde iyi oyun oynamasa da, 2 galibiyetle gruplara kaldı. Galatasaray daha 2. maçta çok iyi bir oyunla, gruptan çıkmayı garantiliyordu.

Başkaları için bilinmez ama, SKIBBE için çok önemli bir karşılaşma. Hafta içinde, pekte alışık olmadığımız bir dayanışma yaşandı. Metalist gazisi Ertuğrul SAĞLAM, SKIBBE’yi ziyaret ediyor. KOMŞU YARDIMI ile yükselen moraller, FELDKAMP HAREKATI’yla tekrar yerlerde sürünmeye başlıyor. Her ne kadar FELDKAMP’ın, BABALIK YAPMAK ve GÖZ KULAK OLMAK için göreve getirildiği söylense de, aslında SKIBBE’ye “KUMA” geldi. Bakalım, “EVİ TERKEDECEK Mi? YOKSA EKONOMİK SEBEPLERDE DOLAYI KUMA’YI KABULLENECEK Mİ?”

Bu duygular içinde SKIBBE kulubede, FELDKAMP tribünde yerini aldı. Sahadaki ilk 11’de, benim itirazım sadece BAROS’a idi. Formsuz bir dönem geçiriyor. Ümit KARAN sanki daha iyi olurdu.

Hareketli bir ilk yarı oldu. Arda ve Kewell sürekli kanat değiştirerek etkili olmaya çalıştılar. Lincoln’de iyiydi. Metalist ise, Jaja ile etkili ataklar yaptı. Kolay bir rakip olmadığını, ataklarıyla belli ediyorlardı. Karşılıklı ataklarla ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray daha arzulu idi. Herkes Galatasaray’dan gol beklerken, Servet’in bir anlık hatası ve EDMAR’ın golü. Gelecekte yaşanacak birçok olay için dönüm noktası.

Ne diyelim “KABUS GERİ DÖNDÜ. BU SEFERKİ KURBAN MICHAEL SKIBBE.”