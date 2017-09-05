Serenay Aktaş:İşime sığındım

◊ “Meryem” dizisinde Burcu Komiser rolüyle izleyici karşısındasınız. “Meryem”e başlama hikayenizi sizden dinleyelim...

- Meryem için görüşmeye çağrıldığımda çok heyecanlanmıştım. Karakter için deneme çekimine gitmeden önceki gece zar zor uyumuştum. Biz haber beklerken gelen başka senaryolar oldu ama benim aklım hep Burcu karakterinde ve “Meryem”in senaryosunda kaldı. Daha sonra yönetmen eşliğinde, Güçlü ve Burcu uyumu için birçok deneme çekimi yaptık, o çekime her gittiğimde Burcu gibi olmaya özen gösterdim ve sonunda Burcu’ya kavuştum



◊ Senaryoda sizi bu kadar etkileyen neydi?

- Hikayeden çok etkilendim. Senaryoyu elime alır almaz kendimi hikayenin içinde buldum ve her sahneyi hayal ederek okumaya başladım. Burcu’nun çok yönlü ve güçlü duruşa sahip olması ve o duruşunun altında yatan hassasiyeti bende hayranlık yarattı. Birkaç hafta önce menajerime “Güçlü bir kadın polisi oynamak istiyorum” demiştim, bu rol geldiğinde ikimiz de çok heyecanlandık. Okurken mutluluktan ağladım. Bu güzel hikayenin içinde olduğum için TMC ve Kanal D ailesine minnettarım.







DAHA ÇOK AKSİYON OLSUN İSTİYORUM



◊ Burcu, bugüne kadar canlandırdığınız karakterlerden çok farklı. Role nasıl hazırlandınız?

- Burcu’yu günlük hayatıma dahil ederek işe başladım. Aynı zamanda tiyatro yapıyordum, sevgili hocam Serkan Attar’dan bu karaktere hazırlanmak için yardım aldım. Sonra da bir süre eve kapandım ve kendimi spora verdim. Kick boks derslerine başladım. Çok sevdiğim bir amir abimle daha çok vakit geçirdim, polislerle sohbet ettim. Şubeye ziyaretlerine gittim, kadın polisleri gözlemledim.



◊ İzlediğimiz kadarıyla senaryo gereği hayli zorlu sahneleriniz var. Çekimlerde pes ettiğiniz oldu mu hiç?

- Hayır, sporcu olduğum için pek zorlanmıyorum. Hatta daha çok aksiyon olsun istiyorum. Atlarım, tırmanırım; hiç dert değil.



◊ Canlandırdığınız karakterler arasında en çok hangisiyle özdeşleştiniz bugüne kadar?

- Her karakterde olumlu-olumsuz yanlarımdan bir şeyler buluyorum. “Mesela Acil Aşk Aranıyor” dizisindeki karakterim benim bir kısmımdı. Deli dolu, heyecanlı ve insanlara çabuk inanan... “Figüran” filminde Pelin Şafak, kendi içinde yalnızlık çeken, samimiyeti arayan bir yıldızdı. “Meryem”deki Burcu da benim bir yarım. Sert görünüyor, ama o duygusuzluğu tamamen dilinde. Zor durumlarda bile dürüstlük ve vicdanı ön planda tutuyor. Geri planda ise çok etkilendiğim bir hikayesi var. Ben günlük hayatımda Burcu kadar sert değilim tabii, o mesleği gereği öyle.



◊ Bu aralar kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

- Kendimi dinlediğimde aslında ruhen çok yorulduğumu hissettim. Artık başkalarını düşünmemek için kendimi telkinlemeye çalışıyorum. Burcu bana çok iyi geldi, dizimize gelen güzel yorumlar da cabası. Tamamen işime sığındım.

YOĞUN SETLERDEN BİR GÜN ÖNCE EVE KAPANIYORUM

◊ Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?

- Çekimim yoksa, kahvemi alıp haberlere göz gezdiririm. Sonra sporun yolunu tutarım. Ardından arkadaşlarımla vakit geçiririm. Tabii set olunca işler değişiyor. Yoğun geçecek setten bir gün önce evde yalnız vakit geçiriyorum, bu kendimi daha iyi hissettiriyor.