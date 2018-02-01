Seren Serengil'in avukatı istifa etti: Israrla cezaevine girmek istedi

İşte o açıklama:
BASIN DUYURUSU
24.05.2017 tarihinden bu yana avukatlığını üstlendiğim Seren Serengil'e Gülben Ergen'in başvurusuyla "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle tedbir kararı alındı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğü iddiasıyla 26.01.2018 Cuma günü 11. Aile Mahkemesi Gülben Ergen'in başvurusuyla Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.
Kamuoyunun ve basının yakından takip ettiği konuyla ilgili avukatlık görevim gereği müvekkilim Seren Serengil'in hukuki açıdan süreci en asgari düzeyde mağduriyetle geçirmesi için ilk andan itibaren ekibimle çalışma başlattım. Müvekkilime cezanın infazındaki hukuki aşamaları detaylarıyla anlattım. Kararın cuma günü çıkması nedeniyle hapis cezasının infazıyla ilgili sürecin pazartesi gününden itibaren başlayacağını ve bu sürecin de (gerekçeli kararın yazılması, savcılığın infaz yazısı vb.) en hızlı şekilde Perşembe gününe kadar sürebileceğini kendisine açık bir dille ilettim. Buna rağmen, Sayın Serengil, Pazar akşamı “yarın teslim olacağım” şeklinde bir duyuru yaptı. Kendisine bunun mümkün olmayacağını yine de en kısa sürede infazın gerçekleşmesi için hukuki yollara başvuracağımı ilettim. Ancak kendisi bir an önce teslim olma yönündeki ısrarı ile açıklamalarını sürdürdü. Başka avukatları dahi deveye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Serengil’in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle “yılan hikayesine” döndü algısı oluştu.
Sayın Seren Serengil'in bu tutumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi nedeniyle mesleki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Seren Serengil'in cezasının infaz yazısını bugün (01.02.2018) itibariyle almış bulunmama rağmen yaşananlardan dolayı avukatlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Avukatlık görevinin kutsallığı ve mesleğime olan saygım nedeniyle bu kararı aldığımı tüm kamuoyuna saygıyla duyururum.
Av. Ayşegül MERMER
YARIN CEZAEVİNE GİRECEK
Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi, Seren Serengil ile ilgili 3 günlük tazyik hapsi kararını yazıldı. Karar infaz savcılığına gönderildi. Serengil'in yarın sabah adliyeye teslim olması gerekiyor. Serengil, 2 polis memuru eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilecek.
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