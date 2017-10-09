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    Seren Serengil’i de hack’lemişler

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 06:54 | Son Güncelleme:

    İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen hacker çetesinin, sosyal medya hesabını ele geçirdiği ünlülerden biri de Seren Serengil çıktı.

    Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, ünlü isimlerin sosyal medya hesapları ile mail adreslerini fishing (olta) yöntemiyle ele geçiren ve yakalanan hacker'ların, operasyondan iki gün önce Seren Serengil'in sosyal medya hesabını da hackledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin dosyası kabarıyor.

    WHATSAPP'A DA GİRDİLER

    İstanbul polisinin çökertilen hacker çetesine yönelik soruşturması sürüyor. Fishing (olta) yöntemini kullanan hacker'lar ünlü isimlere, merak uyandırıcı linklerin de yer aldığı mesaj ve mailler yolladı. Bu yöntemle şifreleri kıran ve hesapları ele geçiren hacker'lar, hesap iadesi karşılığında yüklü paralar istedi. Hacker'ların, Siber Polisleri'nin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyondan iki gün önce ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil'in sosyal medya hesabını da hackledikleri ortaya çıktı. Hackerlar'ın, mail veya mesaj yoluyla gönderdikleri olta uzantılara cep telefonlarından tıklayan bazı ünlü isimlerin telefon içerikleri ve whatsApp yazışmalarının da hacker'ların eline geçtiği belirlendi. Çetenin mağdur ettiği isimlerin listesi her geçen gün kabarıyor.

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    Etiketler: hack , hacker , Seren Serengil , Whatsapp
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