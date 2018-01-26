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Seren Serengil'e kötü haber!

Gülben Ergen üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. Mahkeme kesin kararın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderdi.

Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
26.01.2018 - 13:28 | Son Güncelleme :

TEDBİR KARARINA MUHALEFET ETTİ
Gülben Ergen, "Duymayan Kalmasın" adlı programda aleyhinde yayınlar yapmayı sürdüren Seren Serengil hakkında tedbir istemiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul 10.Aile Mahkemesi’nin 16 Ekim 2017 tarihli kararıyla Seren Serengil’e, programında ve diğer internet hesaplarında aleyhinde yayın ve paylaşımlar yapmaması için ihtiyati tedbir kararı verildi. Serengil mahkemenin bu kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 11.Aile Mahkemesi’nde itiraz etti. Seren Serengil’in itirazı reddedildi. İddiaya göre Seren Serengil, 20 Ekim, 23 Ekim ve 24 Ekim tarihlerinde mahkemenin tedbir kararına rağmen Gülben Ergen aleyhinde yayınlar yapmayı sürdürdü. Gülben Ergen de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. Ancak İstanbul 10.Aile Mahkemesi, 13 Kasım 2017 tarihli kararında Seren Serengil aleyhinde istenen zorlama hapsinin şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle Gülben Ergen’in talebini reddetti. Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir de mahkemenin ret kararını yine bir üst mahkeme olan İstanbul 11.Aile Mahkemesi’ne taşıdı ve Seren Serengil hakkında zorlama hapsi kararı verilmesini istedi. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, dosyayı bilirkişiye göndererek Seren Serengil’in İstanbul 10.Aile Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına muhalefet edip etmediğinin tespitini istedi. Bilirkişi Hakan Bıyıklı, "Duymayan Kalmasın" adlı programın deşifre ederek mahkemeye sundu.

3 GÜN HAPİS YATACAK

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Ergen’in avukatı, “Mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiğine ilişkin delilimiz olan yayın akışını dosyaya sunduk. Bilirkişi çözümü yapılmıştır. Tedbire muhalefet nedeniyle davalının cezalandırılmasını istiyoruz. Tedbir kararı davalıya tebliğ edilmesine rağmen müvekkilim hakkında yine beyanlarda bulunmuştur. Instagram hesabından da paylaşımları olmuştur” dedi.
Seren Serengil’in avukatı da, “Öncelikle zorlama hapsi talebinin reddine karar verilmesini istiyoruz. Çözümü yapılan 3 programda müvekkilim asla ve asla tedbir kararına muhalefet etmemiştir. Aşağılayıcı, hakaret, tehdit, küçük düşürücü hiçbir ifade kullanmamıştır. 10.Aile Mahkemesi de bu konuda zorlama hapsi uygulanmasına yer olmadığına karar vermiştir. Instagram hesabından paylaşıldığı iddia edilen hususlar ise Gülben Ergen’e yönelik değildir. Zorlama hapsi talebinin reddine karar verilsin” dedi. Mahkeme Gülben Ergen’in itirazını kabul etti. İstanbul 11.Aile Mahkemesi, İstanbul 10.Aile Mahkemesi’nin zorlama hapsi talebinin reddine ilişkin kararını kaldırılarak 6284 sayılı yasa kapsamında tedbir kararına muhalefet eden davalı Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine ve tecziyesine karar verdi. Mahkeme kesin olduğundan 3 günlük zorlama hapsi kararının infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil 3 gün hapis yatacak.

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