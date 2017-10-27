Serebral Palsi hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

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Serebral Palsi hastalığı, sosyal medya ve televizyonların gündemine ara ara girmesi nedeniyle vatandaşların araştırdığı konu oldu. Peki, bebeklik ya da çocukluk döneminde ortaya çıkan bu rahatsızlığın belirtileri ve tedavisi nasıl olmaktadır? İşte, Serebral Palsi hastalığı hakkında Uzman Fizyoterapift İmran Erkanat Toylan'ın vermiş olduğu detaylı bilgiler
SEREBRAL PALSİ'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Serebral palsinin belirtileri en erken dönemde belirlenebilmektedir. Doğum öncesinde veya sonrasında olan sorunlar sebebi ile riskli bebek olarak görülen bebekler mutlaka psikomotor gelişimleri açısından takip edilmelidir. Çocuğun ilk 3 yaşına kadar görülebilmektedir.
Erken dönem belirtileri: 2 aylıkken sosyal gülmenin olmaması
Çok ağlayan, sakinleştirilmesi zor olan, huzursuz bebekler,
Doğduktan sonra emme ve yutkunma sorunları olan bebekler
4 aylıkken baş kontrolün olmaması
5 aylıkken tüm eliyle nesneleri kavrayamama
9 aylıkken desteksiz oturamama
10 aylıkken parmakla işaretin olmaması
11 aylıkken elde cımbız tutuşun olmaması
12 aylıkken emekleyememe
15 aylıkken 2 - 6 tek kelime söylememe
18 aylıkken bağımsız yürüyememe Bebekliğinden itibaren sert bacaklar, ayakta tutulduğunda bacakları çaprazlama
Kendini beslemek ya da oyuncaklarla oynama için ellerini kullanmada güçlük, 1 yaşından önce el tercihinin olması
Parmak ucu yürüme
Denge ve koordinasyonda bozukluk
Yürümede bozukluğu
Belirtilere sahip olan çocuklar hemen çocuk fizyoterapisti, çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmelidirler. Serebral palsiye sahip çocuğun tedavisi psikolog, çocuk ortopedisti gibi pek çok disiplinin bir arada çalışmasını gerektirir.
Kaba ve ince motor hareketleri normal gelişim ile gecikme ve gecikmenin nedenlerinin belirlenmesinin erken tespiti yaşamının ilk yılı boyunca;
Özellikle 0 – 12 ay arasındaki motor gelişimdeki problemlerin belirlenmesi, Orta ve uzun dönemde gelişebilecek kas zayıflıkları, eklem ve postür bozuklukları, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığının gelişmemesi, Fonksiyonel yetersizlik, sosyal hayata ve okula uyum problemleri gibi ikincil problemlerin önlenmesi konusunda oldukça yardımcı olacaktır.
SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ
Serebral palsi tedavisi sırasında doğru hareketi ve normali algılamak, gövdeyi hissetmek, hareketliliği sağlamak, sosyal ilişkileri ve çevresinin keşfedilmesinin öğrenilmesi çocuğun hareket ve fonksiyon becerilerini artmasını sağlar. Doğru hareket paternlerinin öğretilmesi, kas yapısının uygun ortezlerle korunması ve cerrahi müdahaleleri azaltılmasını sağlayacaktır. Çocuğun yaşına ve sorunlarına uygun müdahale serebral palsiye sahip çocuğun hayatın içinde olmasını kolaylaştıracaktır.
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