Serebral Palsi hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Serebral Palsi hastalığı, sosyal medya ve televizyonların gündemine ara ara girmesi nedeniyle vatandaşların araştırdığı konu oldu. Peki, bebeklik ya da çocukluk döneminde ortaya çıkan bu rahatsızlığın belirtileri ve tedavisi nasıl olmaktadır? İşte, Serebral Palsi hastalığı hakkında Uzman Fizyoterapift İmran Erkanat Toylan'ın vermiş olduğu detaylı bilgiler

SEREBRAL PALSİ'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Serebral palsinin belirtileri en erken dönemde belirlenebilmektedir. Doğum öncesinde veya sonrasında olan sorunlar sebebi ile riskli bebek olarak görülen bebekler mutlaka psikomotor gelişimleri açısından takip edilmelidir. Çocuğun ilk 3 yaşına kadar görülebilmektedir.

Erken dönem belirtileri: 2 aylıkken sosyal gülmenin olmaması

Çok ağlayan, sakinleştirilmesi zor olan, huzursuz bebekler,

Doğduktan sonra emme ve yutkunma sorunları olan bebekler

4 aylıkken baş kontrolün olmaması

5 aylıkken tüm eliyle nesneleri kavrayamama

9 aylıkken desteksiz oturamama

10 aylıkken parmakla işaretin olmaması

11 aylıkken elde cımbız tutuşun olmaması

12 aylıkken emekleyememe

15 aylıkken 2 - 6 tek kelime söylememe

18 aylıkken bağımsız yürüyememe Bebekliğinden itibaren sert bacaklar, ayakta tutulduğunda bacakları çaprazlama

Kendini beslemek ya da oyuncaklarla oynama için ellerini kullanmada güçlük, 1 yaşından önce el tercihinin olması

Parmak ucu yürüme

Denge ve koordinasyonda bozukluk

Yürümede bozukluğu

Belirtilere sahip olan çocuklar hemen çocuk fizyoterapisti, çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmelidirler. Serebral palsiye sahip çocuğun tedavisi psikolog, çocuk ortopedisti gibi pek çok disiplinin bir arada çalışmasını gerektirir.



Kaba ve ince motor hareketleri normal gelişim ile gecikme ve gecikmenin nedenlerinin belirlenmesinin erken tespiti yaşamının ilk yılı boyunca;



Özellikle 0 – 12 ay arasındaki motor gelişimdeki problemlerin belirlenmesi, Orta ve uzun dönemde gelişebilecek kas zayıflıkları, eklem ve postür bozuklukları, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığının gelişmemesi, Fonksiyonel yetersizlik, sosyal hayata ve okula uyum problemleri gibi ikincil problemlerin önlenmesi konusunda oldukça yardımcı olacaktır.

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ



Serebral palsi tedavisi sırasında doğru hareketi ve normali algılamak, gövdeyi hissetmek, hareketliliği sağlamak, sosyal ilişkileri ve çevresinin keşfedilmesinin öğrenilmesi çocuğun hareket ve fonksiyon becerilerini artmasını sağlar. Doğru hareket paternlerinin öğretilmesi, kas yapısının uygun ortezlerle korunması ve cerrahi müdahaleleri azaltılmasını sağlayacaktır. Çocuğun yaşına ve sorunlarına uygun müdahale serebral palsiye sahip çocuğun hayatın içinde olmasını kolaylaştıracaktır.