Serdar Ortaç ve Emrah Karaduman davası bilirkişide

Hande Yener, Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Demet Akalın gibi pek çok kişiye aranjörlük yapan Emrah Karaduman, ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 'Söyle nereye kadar' isimli şarkısına aranje yaptığını ancak ücretini alamadığı iddia ederek 19 bin TL'lik icra takibi başlatmıştı. Serdar Ortaç'ın borca itiraz etmesi üzerine de Karaduman, ünlü popçudan ‘İcra İnkar Tazminatı’ davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen davada Serdar Ortaç'ın 20 yıldır menajerliğini yapan Zekariya Dönmez tanık olarak dinlendi. Şarkının aranjesi için Emrah Karaduman’a teklif götürdüklerini belirten Dönmez, "6 bin TL'ye anlaşmıştık. Karaduman yüksek ücret istedi. Demo olarak gönderilen kaydı beğenmedik. Ücretini ödedik, aranjeyi kullanmadık" dedi.

Dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme davayı erteledi.

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