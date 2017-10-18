Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Serdar Ortaç ve Emrah Karaduman davası bilirkişide

    Serdar Ortaç ve Emrah Karaduman davası bilirkişide

    Damla GÜLER
    18.10.2017 - 18:13 | Son Güncelleme:

    Ünlü Aranjör Emrah Karaduman parçasını aranje ettiği halde ücretini alamadığı iddiasıyla Serdar Ortaç'a 19 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Duruşmada tanıklık yapan Ortaç’ın 20 yıllık menajeri Zekeriya Dönmez, "Gelen aranje demoydu. Albümde kullanmadık ama 6 bin TL ödeme yaptık" dedi.

    Hande Yener, Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Demet Akalın gibi pek çok kişiye aranjörlük yapan Emrah Karaduman, ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 'Söyle nereye kadar' isimli şarkısına aranje yaptığını ancak ücretini alamadığı iddia ederek 19 bin TL'lik icra takibi başlatmıştı. Serdar Ortaç'ın borca itiraz etmesi üzerine de Karaduman, ünlü popçudan ‘İcra İnkar Tazminatı’ davası açmıştı.

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen davada Serdar Ortaç'ın 20 yıldır menajerliğini yapan Zekariya Dönmez tanık olarak dinlendi. Şarkının aranjesi için Emrah Karaduman’a teklif götürdüklerini belirten Dönmez, "6 bin TL'ye anlaşmıştık. Karaduman yüksek ücret istedi. Demo olarak gönderilen kaydı beğenmedik. Ücretini ödedik, aranjeyi kullanmadık" dedi.

    Dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme davayı erteledi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Dava
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri