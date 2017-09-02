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Serdar Ortaç müjdeyi verdi

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı Serdar Ortaç hayranlarına albüm müjdesini verdi. Ortaç, Yıldız Tilbe'nin de bestelerinin olduğu albümü Ekim ayında çıkaracağını açıkladı

(İHA)
02.09.2017 - 12:11

Kurban Bayramı'nın 1’inci günü Bodrum Pasha’da sahne alan Ortaç, sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ortaç yoğunluk nedeniyle bayramdan bir şey anlamadığını söyleyerek “İstanbul’da kurbanımızı kestik. Ben gidemedim ama menajerimi gönderdim. Gitti kurbanımızı aldı kestirdi. Orda başında olamasak ta ben inanıyorum yarı hayrı dokunuyordur, önemli olan niyettir. O kurban kesene adanırken sen çalıştığın yerde onunla aynı anda o duayı ediyorsan hayrı sana illaki dokunur. 40 senedir bana yaradı” dedi.


Babam öldükten sonra evin en büyüğü ben oldum

Ortaç, babasının vefatından sonra evin en büyüğü olarak tüm ailenin kendini aradığını ifade ederek “Evin en büyüğü olduğum için babam gittikten sonra, ailenin birçoğu benim bayramımı kutluyor önce. Ben annemin elini öpmeye gideceğim. Kardeşlerim burada değil ama bir ara gelirler ziyarete bayram kutlamasına” şeklinde konuştu.

Sağlığı hakkından da bilgi veren Ortaç “ çok şükür sağlığım iyi. Eşim bana bakıyor, bende ona bakıyorum. Şimdilik bir sıkıntım yok” ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç müjdeyi verdi

Sahneyi jimnastik olarak görüyor

Sahnenin kendine jimnastik olduğunu da anlatan Ortaç “Sahne jimnastik gibi geliyor bana. Yoksam bu kadar sağılıklı kalamazdım. Çok şükür diyorum. Her zaman şükredelim. İnsan her zaman ihtiyacı olduğu zaman şükür eder. İhtiyacın olmadığı zaman şükretmeyi bilmen lazımdır. Başıma bir şey gelmeden şükür etmeyi bilmeliyim ki, başıma bir şey geldiği zaman rabbim kabul etsin. Ben her sabah kalktığımda çok şükür derim” dedi.


Bebek vakti geldi

Artık bir çocuk istediğini vurgulayan Ortaç “Artık bir çocuk istiyoruz ama bu işler kısmet işi. Az kaldı artık vakit geliyor. 2018 uğurlu olabilir yani. Emin değilim ama kısmet işi nasibi varsa bu dünyada gelir” açıklamasında bulundu.

Emeklilik hakkında da konuşan Ortaç “Halen şarkılarım dinleniyor. Hayranlarım, sevenlerim beni bıraktığı zaman emekli olurum. İnsanlar beni dinlemeyi bırakırsa emeklilik gelmiş demektir. Ama şu anda her şey güzel gidiyor” dedi.

Eylül’de albüm geliyor

Yeni albümünün yolda olduğunu müjdeleyen Serdar Ortaç yeni yaptığı şarkılara hayran kalınacağını söyleyerek “Bu yaz albümü yetiştiremedim. Çok güzel bir albüm yaptım. Yazı beklemeyeceğim Ekim ayında çıkaracağım albümü. Single değil albüm çıkarıyorum. Single bana uymuyor. Az şarkı sevmiyorum ben. Dünya’da da herkes single yapıyor. Belki doğrusu single bilmiyorum ama bana uymuyor. Hep kendim bestelediğim için yapmışken tam yapayım diyorum. Son 2 albümümde bir sürü besteciden şarkı aldım. Bu albümümde de Yıldız Tilbe yazdı birkaç beste bana. Çok güzel bir albüm oldu” dedi.
Ortaç yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Ortaç’ı dinlemeye gelenler izdihama neden oldu. Yaklaşık 2 bin kişini izlemeye geldiği konserde Ortaç’ın neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Zaman zaman hayranlarına espriler yapan ünlü sanatçı duygusal şarkılarını da seslendirdi. Serdar Ortaç’ı dinlemeye ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’da geldi.

Son Güncelleme : 02.09.2017 - 12:12
Etiketler: Serdar Ortaç , SERDAR ORTAÇ KİMDİR , serdar ortaç albümleri
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