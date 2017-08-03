Serdar Ortaç: MS bana düğün hediyesi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Büyük Ankara Festivali’nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Ankaralılara muhteşem bir konser verdi. Sahne performansı öncesinde soruları yanıtlayan Ortaç, eşi Chloe’yi ikna ettiğini belirterek, “Hanımla anlaştık seneye çocuk yapacağız” diye konuştu.
“MS BANA DÜĞÜN HEDİYESİ OLDU”
3 yıldır bebek özlemi çeken Serdar Ortaç sonunda eşini ikna ederek mutlu sona ulaştı. 2018 yılında bebek yapma kararı aldıklarının müjdesini veren Ortaç, yakalandığı MS hastalığının son durumu ve yeni albümü ile ilgili de konuştu. MS’i yenmenin mümkün olmadığını ifade eden sanatçı, ”Hastalığın tedavisi henüz bulunmadı. Sanki kısmi felç geçirmiş gibi yürürken birden ayağım kesiliyor. İlk kez 20 sene önce askerde atak geçirmiştim. Yıllar sonra nikahta karımla imzaya giderken merdivende bir atak geldi. MS bana düğün hediyesi oldu” dedi.
“EMEKLİ OLMAK HOŞUMA GİDER”
Hastalığı yenmek için bol bol dua ettiğini ifade eden Serdar Ortaç, en büyük desteği eşi Chloe’den gördüğünü anlattı. Ortaç, “Eşimle iyi ki evlendim. Hanımlığı öğreniyor ve yaşı küçük olduğundan zamanla daha da iyi öğrenecek. Onunla hayat arkadaşıyız. ‘Chloe çalışırsa sahneleri bırakırım’ diye espri yapmıştım ama emekli olursam hoşuma gider tabi. Halk beni ne zaman bırakırsa o zaman emekli olacağım” diye konuştu. Ortaç ayrıca 30 Ağustos’ta hayranlarının karşısına 10 şarkılık yeni bir albümle çıkacağını da belirtti.
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