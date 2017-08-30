Şerbetçiotları bira için hazır

Şerbetçiotu, biranın yanısıra kozmetik ürünleri ve sağlıkta da tercih ediliyor. Hasat nedeniyle bir grup gazeteciyi Bilecik’te ağırlayan Efes Pilsen yetkilileri, 1989 yılında 709 dekar olan şerbetçiotu dikim alanının, günümüzde 2 bin dekara; yaş şerbetçiotu alımının da 123 tondan 900 tona yaklaştığını anlattı.

Anadolu Efes Şerbetçiotu İşleme Tesisi Operasyon Müdürü Sami Ökmengil de, üretici başına düşen arazi büyüklüğünün 10 yıl öncesinde 3 dekar iken bugün 5 dekara yükseldiğini söyledi. Geliştirilen 7 adet tescilli şerbetçiotu çeşidi sayesinde, ekili alanlarda son 10 yılda yüzde 49 oranında artış elde edildiğini fade eden Ökmengil, “Artan üretim kapasitesinin bir sonucu olarak, 10 yıl önce şerbetçiotu ihtiyacının sadece yüzde 40’ını yurtiçinden temin edebilirken, günümüzde bu rakam yüzde 60’lar oldu” dedi. Anadolu Efes’in Bilecik ve Pazaryeri’nde şerbetçiotu üretimi yapan 500 sözleşmeli üreticisi olduğunu anlatan Ökmengil, “Ürünlerimizde şurup yerine, burada üretilen doğal şerbetçiotunu kullanıyoruz. Biraya karakteristik aromasını ve acılığını bu ot veriyor ve üretilenin tamamını alıyoruz” dedi.

OSMANLI DÖNEMİ GELDİ

İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İstanbul’da kurulan Bomonti Bira Fabrikası’nda kullanılan şerbetçiotu, Avrupa’dan ithal edilmiş bir bitki. Daha sonra Avrupa’dan Türkiye’ye getirilen şerbetçiotu fideleri 22 bölgede denenirken, ürünün Bilecik’in Pazaryeri İlçesi ve köylerini kapsayan bölgeye adapte olduğu görülüyor. Bitkinin en önemli kullanım alanı bira sanayi olmakla birlikte içerdiği eterik yağlar, sabun ve şampuan yapımı amacıyla ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullanılıyor. Tohumla ekilen bir bitki olmayan şerbetçiotu, 20 yıl ürün veriyor.