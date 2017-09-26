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    Serbestler

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    26.09.2017 - 07:38 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 07:38

    İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nisan 2016’da Şehremini Gençlik ve Uyuşturucu Mücadele Derneği’nde arama yaparken duvarlardaki gizli bölmelerde 6 tabanca, 7 pompalı tüfek, 21 şarjör, 110 mermi bulmuştu.

    Serbestlerİstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan dernek kurucusu Mehmet İnci ve Ahmet Yalçınkaya’nın “Yasaklı silah ve mermileri satmak amacıyla bulundurdukları, silah ve fişekleri aramalarda bulunmayacak şekilde zula şeklinde saklamaları, silahları beraber aldıkları şeklindeki beyanları” gerekçeleriyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

    Kararın ardından 2 s
    anık tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak cezaevinden tahliye edildi. Sanıklardan Ersin Bozcan hakkında ise mermi bulundurmak suçundan 25 gün hapis cezası verildi. Diğer şüpheliler ise beraat etti. Dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gönderildi.
    Serbestler

    Serbestler
    Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nden bunlar çıkmıştı

    Etiketler: Şehremini Gençlik ve Uyuşturucu Mücadele Derneği , uyuşturucu , Mehmet İnci , Ahmet Yalçınkaya
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