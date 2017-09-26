Serbestler

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan dernek kurucusu Mehmet İnci ve Ahmet Yalçınkaya’nın “Yasaklı silah ve mermileri satmak amacıyla bulundurdukları, silah ve fişekleri aramalarda bulunmayacak şekilde zula şeklinde saklamaları, silahları beraber aldıkları şeklindeki beyanları” gerekçeleriyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

Kararın ardından 2 s

anık tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak cezaevinden tahliye edildi. Sanıklardan Ersin Bozcan hakkında ise mermi bulundurmak suçundan 25 gün hapis cezası verildi. Diğer şüpheliler ise beraat etti. Dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gönderildi.









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