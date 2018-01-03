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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA
03.01.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7720, avro 4,5500 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7700 liradan alınan dolar, 3,7720 liradan satılıyor. 4,5480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7590 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5320 lira olmuştu.

Etiketler: Serbest piyasa , Açılış
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