Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,7700 liradan alınan dolar, 3,7720 liradan satılıyor. 4,5480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7590 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5320 lira olmuştu.
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