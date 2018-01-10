Serbest meslek erbabı muhasebeyi elektronik ortama taşıyor

Baykal yaptığı yazılı açıklamayla, Vergi Usül Kanunu (VUK) ve yayınlanan 486 ve 487 numaralı VUK tebliğlerinin getirdiği elektronik dönüşüm olanaklarına ilişkin bilgi verdi. Yayınlanan 486 numaralı tebliğin tüm serbest meslek erbaplarına muhasebe işlemlerini elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirdiğini anımsatan Baykal, aralık ayında yayınlanan 487 numaralı VUK tebliği ile isteyen serbest meslek erbabının kağıt ortamında makbuz düzenlemeye devam edebileceğini aktardı.

Baykal, şunları kaydetti:

"Web tabanlı muhasebe uygulamalarını tercih eden meslek mensupları istedikleri zaman ve yerde hem makbuz kesebilecekler hem de defter beyanlarını kolayca yapabileceklerdir. Elektronik makbuzun çalışma prensibi Son açıklamalardan sonra elektronik makbuzun teknik alt yapısı E-arşiv fatura ile aynı olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda meslek mensubu müşterisine kestiği makbuzu e-posta aracılığı ile PDF şeklinde gönderebilecekleri gibi A4 kağıda çıktısını alarak da müşterilerine verebilecekler.

Yayınlanan tebliğinde genel hatları ile meslek mensubu, her ay bir önceki aya ait kayıtları www.defterbeyan.gov.tr web sitesine yapacaktır. Her ay son beyan tarihi ilgili ayın KDV beyanından sonraki tarihte yapılamaz. Avukatlar ve noterler vergi dairesinden alacağı şifre ile beyan edebileceği gibi bağlı olduğu mali müşaviri de beyan edebilecektir. Diğer meslek mensuplarının defterlerini bağlı oldukları mali müşavir tarafında beyan edilecektir."

Sistemin faydaları

Baykal, yeni sistemle serbest meslek erbaplarının artık yıllık defter tasdikinden ve bastırma maliyetinden kurtulduğunu ifade ederek, "Her yıl aralık ayında ve özellikle aralık ayının son 2 haftası noterlerde yeni dönem ait defterlerin tasdiği için uzun sıralar oluşmaktadır ve her yıl bittikten sonra eski yıla ait bilgilerin yazdırılarak en az 5 yıl saklanması gerekmektedir. Yeni kanun ile birlikte kağıt ortamında defter tutma zorunluluğu kalkınca artık noter onaylı A4 defterlerine gerek kalmayacak." bilgisini verdi.

Eski yasaya göre serbest meslek erbaplarının çalışanları yoksa 5 yıl, çalışanları var ise 10 yıl defterlerini saklamak zorunda olduğunu hatırlatan Baykal, şöyle devam etti:

"Yeni uygulama ile serbest meslek erbabı artık defterlerini kağıt olarak saklama mecburiyetinden kurtulacaklar. Ayrıca her yıl ortalama 4 milyon A4 sayfası bu işlem için kullanılmaktadır. Böylece boşa kağıt sarfiyatı da önlenmiş olacak. Meslek mensupları özellikle mobil tabanlı bir muhasebe yazılımı kullanmaları durumun da tüm muhasebe işlemlerini adliyede, yolda, evde, tatilde gibi mekanlarda akıllı telefonlarındaki uygulamayı kullanarak kolayca yapabilecekler. Müşterilerine veya müvekkillerine anından makbuzlarını e-posta aracılığı ile gönderebileceklerdir. Bu yeni kanunlar ile gelişen teknolojiler sayesinde meslek erbapları artık geçmiş finansal bilgilerine daha kolay ulaşıp yıllık satış ve karlarını kolayca görebilecekler.

ekohesap.com web tabanlı muhasebe uygulaması ile serbest meslek erbaplarının eğitim almadan hemen kullanabilecekleri arayüzler ile serbest meslek erbaplarının geçiş sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Serbest meslek erbapları elektronik makbuz ve elektronik defter hizmeti dışında tüm vergi beyanlarını ile bordro işlemlerini de 1 tıkla görebilecekler."