Serbest bırakılmalarına sevinemeden gözaltına alındılar

Yatağan ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi’nde yaşayan Sevilay Güleç’in evine giren hırsızlar, komşusu Azize Güleç’in kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçmaya başladı.

Evine hırsız girdiğini öğrenen Güleç, yaklaşık 2 bin lira değerindeki altın, 3 yüzük ve bir çift küpenin çalındığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleden kaçmaya çalışan Şirvan O, Pınar Y. ve Hatice T'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin yakalandığı bölgeye yakın yerde çalındığı belirtilen ziynet eşyalarını buldu.

Bu arada, hırsızlık yapılan evde incelemelerde bulunan görevliler, zanlıların parmak ve avuç içi izlerini evin çeşitli yerlerinde tespit etti.

Hırsızlık suçlarından birçok sabıkası çıkan şüphelilerden Şirvan O'nun, 8 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Şüpheliyi yakalayan ekipte, 8 aylık hamile, Astsubay Çavuş Seda Çalışkan'ın da yer alması ilginç görüntü oluşturdu.



Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hamile zanlı, kendisi gibi hamile olan astsubay nezaretinde adliyeye getirildi. Üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece, kişi başı 6 bin lira kefaleti 3 taksitle ödeme şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, Milas ilçesi Ören Mahallesi’nde de hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak Yatağan Adliyesinden Ören’e götürüldü.