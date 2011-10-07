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Seray Severâ€™den Herkesi SokaÄŸa DÃ¶kecek Ã‡Ä±lgÄ±n Teklif!

07.10.2011 - 09:42 | Son GÃ¼ncelleme:

Electro World, Ã§Ä±lgÄ±n kampanyalarÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeye devam ediyor.

100 Nokta, 100 Bedava ÃœrÃ¼nÂ

FiyatlarÄ± Ã§Ä±lgÄ±nca kÄ±ran kampanyalarÄ±yla ses getiren elektronik perakende zinciri Electro World, ikinci ve daha bÃ¼yÃ¼k bir "Ã‡Ä±lgÄ±n Teklif" kampanyasÄ±yla herkesi sevindirecek. Faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi 14 ilin farklÄ± noktalarÄ±na tam 100 Ã¼rÃ¼n/images/100/0x0/55ea4e88f018fbb8f87747d1 saklayan Electro World, 8-9 Ekim 2011 tarihlerinde Facebook sayfasÄ±ndan yapÄ±lacak canlÄ± yayÄ±nla bu Ã¼rÃ¼nlerin yerlerini ve ÅŸifrelerini aÃ§Ä±klayacak. Belirtilen noktaya gidip ÅŸifreyi orada bulunan Electro World gÃ¶revlilerine sÃ¶yleyip Electro World balyozunu kapan ilk kiÅŸi, Ã¼rÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸsiz ve kurasÄ±z kazanacak. CanlÄ± yayÄ±nda takipÃ§ileri Ã¼nlÃ¼ sunucu Seray Sever yÃ¶nlendirecek; keyif ve heyecan, son Ã¼rÃ¼n talihlisine kavuÅŸana dek zirvede olacak.

Kampanya hediyeleri arasÄ±nda iPad 2'ler, iPhone 4'ler, Sony Playstation 3'ler, tablet PC'ler, LCD televizyonlar, Ã§amaÅŸÄ±r makineleri, notebook'lar, fotoÄŸraf makineleri, cep telefonlarÄ± ve daha nice deÄŸerli elektronik Ã¼rÃ¼n bulunuyor. ÃœrÃ¼nlerin tam listesi ise Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klanacak.

En hÄ±zlÄ±, en sÄ±kÄ± takipÃ§i kim?Â Â Â

Kampanyaya katÄ±lmak isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n Electro World Facebook ve Twitter sayfalarÄ±nÄ± takip etmeleri gerekiyor. 8-9 Ekim tarihlerinde ise yapÄ±lmasÄ± gereken tek ÅŸey Electro World Facebook sayfasÄ±ndaki canlÄ± yayÄ±nÄ± izleyip, belirtilen lokasyona herkesten Ã¶nce ulaÅŸmak.

KampanyayÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki adreslerden takip edebilirsiniz.
facebook.com/ElectroWorldTurkiye
twitter.com/ElectroWorldTurÂ
w ww.electroworld.com.tr

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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