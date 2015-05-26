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Seraplamoda: Kırılan uçlar, asılan suratlar!

26.05.2015 - 14:50 | Son Güncelleme:

Stylish bir görünümü tamamlayan en önemli detay sağlıklı görünen saçlar… Işıl Işıl uzun saçlarla ilgi odağı olmak kim istemez ki? Çoğu zaman bakımlı güçlü saçlar sizi diğer kişilerden farklı kılabiliyor. Stres, sağlıksız beslenme, saç şekillendiriciler, yanlış şampuan seçimi gibi bir sürü sebepten saçlarımız kırılıyor.

Uzun saçlar hepimizin hayali fakat bu hayale ulaşmak çoğu zaman zorlaşıyor. Tam saçlar uzamaya başlıyor bu kez uçları kırılıyor. Akla ilk gelen çözüm ise kestirmek…. Oysa ki doğru saç ürünüyle tanıştığımız da kırıklarımızı onararak saçlarımızı uzatabiliyoruz. Benim de saç uzatma serüvenim doğru ürünle buluşarak başladı. Baştan uca kadar sağlıklı görünen saçlar kesinlikle özgüveninizin dozunu arttırıyor. Sağlıklı saçlar ışıltınızı tamamlıyor.

Etiketler: dove , advertorial
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