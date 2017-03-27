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Kenan Şeranoğlu güzellik kremi ile döndü

Dinçer GÖKÇE
27.03.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 13:36

Kurduğu 'Titan Saadet zinciri' ile adından uzun süre söz ettiren Kenan Şeranoğlu (50), 140 kilo girdiği hapishaneden 70 kilo çıktı. Şeranoğlu bir süredir, güzellik kremi satışı yapan bir şirketin faaliyetlerini yürütüyor.

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  • Türkiye, Kenan Şeranoğlunu bu fotoğraflarla tanımıştı
  • Türkiye, Kenan Şeranoğlunu bu fotoğraflarla tanımıştı
  • Türkiye, Kenan Şeranoğlunu bu fotoğraflarla tanımıştı
  • Türkiye, Kenan Şeranoğlunu bu fotoğraflarla tanımıştı

Kenan Şeranoğlu’nun (50) içinde bulunduğu J. G. isimli şirkette hareketlilik yaşanıyor.

Sisteme, on binlerce kişiden, ‘web sitesi satıyoruz’ gerekçesi ile para toplayan Mega Holdings’in liderlerinden Can Kakmacı, Enes Olğun, Fatih Yazıcı ve Soner Olğun da anılan şirkete 'transfer' oldu. Savcılık soruşturmasına konu olan Mega Holdings'te binlerce kişinin mağdur durumda.  

Anılan sistem üzerinden güzellik kremi satılarak üye toplanıyor. Kremlerin paket fiyatları 750 TL’den 3 bin TL’ye değişiyor. Kişilerden doğrudan para alınmıyor. Zincir de ‘krem’ üzerinden yürüyor.

Titancıların şirketinde kayıp para şoku'Titancı'ların şirketinde kayıp para şoku


29 MART'TA 3 BİN KİŞİNİN KATILIMI İLE TOPLANTI

J. G.'nin İstanbul’da 29 Mart’ta 3 bin kişinin katılması beklenen bir toplantı yapacağı da öğrenildi. Satışların, 18 Mart 2016'da kurulan şirket üzerinden yapıldığı anlaşıldı. 10 bin TL sermayeli bu şirketin sahibi ise ABD'de bulunan J. G.  Holdings LLC. 

1998'DE TUTUKLANDI

Türkiye, Şeranoğlu'nu, Eylül 1997'de İzmir Hilton Oteli'nde 31'inci doğum gününü mankenlerle kutlayan, tuhaf ceketli, dev cüsseli adam olarak tanıdı. Tarkan'ın o dönemde meşhur olan şarkısı 'Şımarık' ile doğum gününde dans edişi unutulmadı. Lamborghini'den inip Ferrari'ye binen, gece kulüplerinde krallar gibi ağırlanan Şeranoğlu'nun saltanatı uzun sürmedi. 'Saadet zinciri' Titan ile aralarında Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın da olduğu binlerce kişiyi dolandıran Şeranoğlu, 1998'de tutuklandı.

Kenan Şeranoğlu güzellik kremi ile döndü
Şeranoğlu, İzmir Hilton'daki doğumgünü partisine gözleri kapalı katılmıştı.

16 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDI

Kenan Şeranoğlu ve babası Barbaros Şeranoğlu 5.5 ayda 16 bin kişiyi, zamanın parasıyla 4.4 trilyon lira dolandırmaktan 25'er yıl hapis cezası aldılar. Baba-oğul 10 yıl hapis yattıktan sonra 2008'de tahliye oldu.
Kenan Şeranoğlu güzellik kremi ile döndü

Savcılık, Mega Holdings hakkında soruşturma yürütüyorSavcılık, Mega Holdings hakkında soruşturma yürütüyor

 

Etiketler: Kenan Şeranoğlu , Mega Holdings , İzmir Hilton
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