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    ‘Şer odakları tasfiye olacak’

    ANKARA
    31.08.2017 - 22:20 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 22:20

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır" dedi.

    Başbakan Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

    "Mübarek Kurban Bayramınızı, en içten duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Savaşların gölgesinde bayramı yaşamak durumunda olan İslam ülkelerinin, yaşadığı acıların bir an evvel son bulması ve mübarek bayramların huzur içinde idrak edilmesi en büyük arzumuzdur. Milletimizin birliğini ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör örgütlerini topyekun bertaraf etme kararlılığıyla hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede yanımızda yer alan 80 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün kurumlarımızla hukukun üstünlüğünü, tam demokrasiyi, adaleti ve milli kalkınmayı tesis ederek gücümüze güç katacağız ve mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliğine yönelik tuzaklara karşı asla gaflete ve rehavete kapılmayacak, birbirimizin hukukuna sahip çıkacak, kardeşliğimizi ebediyen baki kılacağız. Gelecek nesillerin daha huzurlu bayramlar yaşaması için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi her alanda daha çok güçlendireceğiz. Bu duygularla, bütün vatandaşlarımın ve bütün İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram esnasında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına riayet etmelerini, 'yolların kralı olmaz, kuralı olur' sözünü tekrar hatırlatarak, sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum." 

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , başbakan
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