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Sephora Yeni Yıl Özel Parfüm İndirimi Başladı

16.12.2016 - 20:37 | Son Güncelleme:

Yeni yıla girerken kendini ve sevdiklerini muhteşem hediyelerle şımartmak isteyenlerin adresi olan Sephora, yeni yıla özel  sunduğu parfüm kampanyasıyla da gönülleri fethediyor.

Her zevke ve her bütçeye uygun bir hediye alternatifi sunan Sephora, yeni yıla özel parfüm kampanyasıyla da dünyaca ünlü markaların en sevilen parfümlerine avantajlı şekilde ulaşılmasını sağlıyor.

Seçili parfümlerde geçerli mis kokulu kampanya 10-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Sephora Mağazaları’nda!  200TL parfüm alışverişine 50TL anında indirim göze çarpıyor. Kampanya detayında; parfümlerde 200 TL’ye kadar %20 indirim, 200 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL anında indirim kazanılırken, ayrıca her ek 100 TL’lik parfüm alışverişinde anında ek 25 TL indirim fırsatı sunuluyor. 

Sephora’nın avantajları bununla da bitmiyor. Garanti Bonus kartlılara özel 300 TL alışverişe anında 50 TL Sephora Bonus kazanımı da Sephora severlere avantajlı alışverişin keyfini sunacak.  

2017’ye Hem Mutlu Hem Güzel Başlayın
Size ve sevdiklerinize özel; ışıltılı, pırıltılı, renkli hediyeler tüm Sephora mağazalarında gözleri kamaştırıyor. Sihirli çubuk şeklindeki altı renkli dudak parlatıcısı, kucaklanmaya hazır dudak nemlendirici balmlar, muhteşem banyo ve makyaj  ürünleri, simli bir vücut spreyi, çam ağacına veya banyoya asılacak bir disko topu şeklinde dudak parlatıcısı, parıltılı vücut pudrası, hayat kurtaran setler, yılbaşı ruhuna uygun parıltılı makyaj çantaları, makyaj çantanızdan ayıramayacağınız fırça setleri ve makyaj süngerleri, hepsi Sephora mağazalarında sizleri bekliyor.

#SephoraSuperHediyeler
http://www.sephora.com.tr/



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