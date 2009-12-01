Ersun Yanalâ€™Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± ile baÅŸlayan hatalar zinciri nihayet son bulacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Åženol GÃ¼neÅŸ ile nasÄ±l ve hangi ÅŸartlarda anlaÅŸÄ±ldÄ± bilemiyorum, ama gelecek gÃ¼nlerde bunu anlayacaÄŸÄ±z. Trabzonspor yÃ¶netiminin inÅŸallah toplanÄ±p kendi Ã¶z eleÅŸtirilerini yapmalarÄ±nÄ± ve bu konuda gereken ne ise yerine getirmelerini Â bekliyorum. Trabzonspor kongre Ã¼yelerinden SayÄ±n HÃ¼snÃ¼ Hayaliâ€™nin hafta iÃ§ersinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara bende katÄ±lÄ±yor ve yÃ¶netimde bulunan birilerinin futbolla uzaktan yakÄ±ndan ilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum.

Ve Trabzonsporâ€™un baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± istemeyen kiÅŸilerin olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Bu kiÅŸilerin bulunup bir an Ã¶nce yÃ¶netimden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± gerekiyor. Bu konu o kadar biliniyor ki SayÄ±n Erman ToroÄŸlu bile isim vermeden televizyon programÄ±nda bahsetti. Ä°nÅŸallah isimlerini de verir ve herkes bilir. SayÄ±n HÃ¼snÃ¼ Hayali doÄŸrularÄ± sÃ¶ylÃ¼yor, eÄŸer birileri biraz bu iÅŸlerden anlasaydÄ±, Trabzonspor Ersun Yanal ile yoluna devam eder ve ÅŸampiyonluÄŸun en bÃ¼yÃ¼k adaylarÄ±ndan biri olabilirdi. Ama birileri bunu istemedi. Bence Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nde hemen bir yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸi ÅŸart diyorum. Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Åžimdi Trabzonsporâ€™a canÄ± gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ± taraftarÄ±na seslenmek istiyorum;

Åženol GÃ¼neÅŸ geliyor, elinde sihirli deÄŸnek yok, elinde Trabzonsporâ€™u Ã¼st sÄ±ralara taÅŸÄ±yacak futbolcu da yok, bu takÄ±m Ã§ok maÃ§Ä±ndan puan alamayacak. Â Bir takÄ±mÄ± lige hazÄ±rlamak kolay deÄŸil, futbolcu bulmak kolay deÄŸil, para bulmak kolay deÄŸil. Åženol GÃ¼neÅŸâ€™in Â yeni bir teknik kadro hazÄ±rlayacak vakti de olmayacak, iki antrenman ve FenerbahÃ§e maÃ§Ä±.ÂBÃ¼tÃ¼n iÅŸ Allahâ€™a kalmÄ±ÅŸ, taraftarlarÄ±n yapacaÄŸÄ± tek iÅŸ koÅŸulsuz destek. Åžu andan itibaren Trabzonsporâ€™un tek ihtiyacÄ± koÅŸulsuz destek.