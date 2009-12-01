Ersun Yanalâ€™Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± ile baÅŸlayan hatalar zinciri nihayet son bulacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Åženol GÃ¼neÅŸ ile nasÄ±l ve hangi ÅŸartlarda anlaÅŸÄ±ldÄ± bilemiyorum, ama gelecek gÃ¼nlerde bunu anlayacaÄŸÄ±z. Trabzonspor yÃ¶netiminin inÅŸallah toplanÄ±p kendi Ã¶z eleÅŸtirilerini yapmalarÄ±nÄ± ve bu konuda gereken ne ise yerine getirmelerini Â bekliyorum. Trabzonspor kongre Ã¼yelerinden SayÄ±n HÃ¼snÃ¼ Hayaliâ€™nin hafta iÃ§ersinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara bende katÄ±lÄ±yor ve yÃ¶netimde bulunan birilerinin futbolla uzaktan yakÄ±ndan ilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum.
Ve Trabzonsporâ€™un baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± istemeyen kiÅŸilerin olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Bu kiÅŸilerin bulunup bir an Ã¶nce yÃ¶netimden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± gerekiyor. Bu konu o kadar biliniyor ki SayÄ±n Erman ToroÄŸlu bile isim vermeden televizyon programÄ±nda bahsetti. Ä°nÅŸallah isimlerini de verir ve herkes bilir. SayÄ±n HÃ¼snÃ¼ Hayali doÄŸrularÄ± sÃ¶ylÃ¼yor, eÄŸer birileri biraz bu iÅŸlerden anlasaydÄ±, Trabzonspor Ersun Yanal ile yoluna devam eder ve ÅŸampiyonluÄŸun en bÃ¼yÃ¼k adaylarÄ±ndan biri olabilirdi. Ama birileri bunu istemedi. Bence Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nde hemen bir yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸi ÅŸart diyorum. Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor
Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor
Åžimdi Trabzonsporâ€™a canÄ± gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ± taraftarÄ±na seslenmek istiyorum;
Åženol GÃ¼neÅŸ geliyor, elinde sihirli deÄŸnek yok, elinde Trabzonsporâ€™u Ã¼st sÄ±ralara taÅŸÄ±yacak futbolcu da yok, bu takÄ±m Ã§ok maÃ§Ä±ndan puan alamayacak. Â Bir takÄ±mÄ± lige hazÄ±rlamak kolay deÄŸil, futbolcu bulmak kolay deÄŸil, para bulmak kolay deÄŸil. Åženol GÃ¼neÅŸâ€™in Â yeni bir teknik kadro hazÄ±rlayacak vakti de olmayacak, iki antrenman ve FenerbahÃ§e maÃ§Ä±.ÂBÃ¼tÃ¼n iÅŸ Allahâ€™a kalmÄ±ÅŸ, taraftarlarÄ±n yapacaÄŸÄ± tek iÅŸ koÅŸulsuz destek. Åžu andan itibaren Trabzonsporâ€™un tek ihtiyacÄ± koÅŸulsuz destek.
EÄŸer Åženol GÃ¼neÅŸ iyi bir kadro kurup, korur ve bu takÄ±mda iki yÄ±l kalÄ±rsa 2011 yÄ±lÄ±nda belki ÅŸampiyonluktan sÃ¶z edilir. KÃ¶tÃ¼mser deÄŸilim,sadece sabredilecek zamandan bahsetmek istiyorum. Yani Trabzonspor istikrar yakalamak istiyorsa adÄ±mlarÄ±nÄ± saÄŸlam ve yavaÅŸ atmak zorunda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ temel oturmadan Ã¼stÃ¼ne bina yapmak akÄ±l karÄ± deÄŸil. Ä°ki maÃ§ yenilip sokaÄŸa fÄ±rlayÄ±p felaket tellallarÄ± gibi baÄŸÄ±ra Ã§aÄŸÄ±ra dolaÅŸan insanlara seslenmek istiyorum. EÄŸer gerÃ§ek Trabzonsporlu iseniz iyi gÃ¼nde de, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde de Trabzonsporâ€™u destekleyeceksiniz. LÃ¼tfen kÃ¶stek olmayÄ±n. Ya susun, ya da tam destek verin. Ara transfer dÃ¶neminin iyi deÄŸerlendirilip en az 8 futbolcunun Trabzonsporâ€™a getirilmesi ÅŸart. Yada bu sezonu idare edip gelecek sezonda iyi bir takÄ±m kurulmasÄ± gerekiyor. BakalÄ±m Åženol GÃ¼neÅŸ ne yapacak. Kadro dÄ±ÅŸÄ± kalan futbolcularÄ± af edecek deniliyor, ne kadar doÄŸru bilemiyorum ama bir defa ipler koptu mu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ã§ok zor. Yani o futbolcularÄ±n Trabzonsporâ€™a yararlÄ± olamayacaklarÄ±ÂÅŸÃ¼phesini taÅŸÄ±yorum. Ä°lerleyen zaman her ÅŸeyi bizlere gÃ¶sterecek. Fazla lafa gerek yok diyor, tek ihtiyacÄ±n tam destek olduÄŸunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.