Şenol Güneşi rahatsız etmeyin

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bütün Trabzonsporluların her şeyden önce oturup düşünmesi gerekiyor.Sakin, sessiz ve duygularını, bilgilerini tartarak...Madem antrenör arayışına girecektiniz, neden iki yıllık emeği çöpe attınız.Siz değilmiydiniz, yeniden bir Trabzonspor yaratmak isteyen.Siz değilmiydiniz, her şeyden önce bir sistem oturtturmak isteyen.Siz değilmiydiniz, bir şampiyon takım yaratmak isteyen.Ne oldu!Başı kesip attınız, vücut ne kadar yaşayacak. Bileniniz vardır herhalde.“Ersun Yanal gitti takım coştu” diyerek ortalıkta gezenlerin keyfine diyecek yok.Ama o futbolculara “ bir hafta önce neden böyle oynamadınız” diyen yok.Türkiye’nin en iyi antrenörüne bunu yapanlar, başka antrenöre kim bilir neler yaparlar.Olan Trabzonspor için oluşturulacak sisteme oldu.Neden biliyor musunuz? Futbolu bilmediğimizden. Anlamadığımızdan.Bilmeden ahkâm kestiğimizden.Şimdi ise Şenol Güneş takıntısı oluştu. Şenol Güneş Trabzon’da antrenörken, o sezon ligin son maçında şampiyonluktan olduğumuz Fenerbahçe maçından sonraki Şenol Güneş’e karşı olan tezahüratlar hala unutmadık. Peki, ne değişti.Bırakın, rahatını bozmayın Şenol Güneş’in. O, orada çok mutlu.Sizler harcayacağınız bir yeni antrenör bulursunuz nasıl olsa.

Sevgili Trabzonsporlular; bir takımı isimler değil, sistemler şampiyon yapar.

En güzel örneklerini Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarında görüyoruz.

Eğer Galatasaray Skibbe’yi göndermeseydi iki hafta önce şampiyonluk ipini göğüsleyecekti.

Bundan çok emindim. Çünkü Skibbe Galatasaray’ın sistemiyle çok fazla oynamadı. Sadece Baros’u takıma monte etti. Bülent Korkmaz’ın bu yükü kaldıramayacağını yazdım, herkes bana ateş püskürdü. Şimdi ne oldu.

Fenerbahçe Avrupa’nın en başarılı antrenörünü getirdi, başarılı oldu mu? Tabii ki hayır.

Neden? Çünkü sistemi tamamen değiştirdi ve henüz oturmadı. Aragones bir sene daha kalsın Fenerbahçe seneye şampiyon olur. Buraya yazıyorum.

Kısacası, Şenol Güneş’i rahat bırakın. Eğer Ersun Yanal gibi bir antrenör Trabzonspor’da kalamıyorsa, kimse kalamaz. Bu takımda, çok şampiyonluk rüyası görür. Ersun Yanal yerine O takımdan bir iki oyuncuya kapı gösterilseydi ve antrenöre destek verilseydi, şampiyonluk çok yakın diyebilirdik. Trabzonspor iki yıl sonra bir Arsenal olurdu. Olmadı.

Birileri yine bu başarıdan rahatsız oldu.

Ve kazandılar.

Bizlerde iki yıl daha bekleriz. Ne yapalım.