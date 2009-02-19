Senin çocuğun futbolcu olamaz

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Çünkü sporcu sonradan olunmaz. Sporcu ve Sanatçılar doğar.Tanrı’nın bir lütfudur ve sadece seçilmiş (sedenter) dediğimiz özel insanlardır.Yani yetenek, insanların genlerinden getirdiği bir özelliktir.Yetenek bir insanda varsa vardır. Yoksa yoktur. Sonradan kazanılmaz.Bir spor dalına yeteneği olmayan çocukları zorlamanın bir anlamı yoktur.Anne ve babaların birçoğu bu konuda çok ısrarcı oluyorlar ve buda çocuğa zarar veriyor.Bazen bizlere çok kızıyorlar. Hele futbol seçmelerine gelen babaların bazıları “ yok bu adam anlamıyor bu işten, aha ne güzel vuruyor benim oğlum topa, gelsin de görsün” diyorlar.Çok duyuyoruz arkamızdan konuşulanları.Ama bu böyle değil Sayın Baba.Her çocuk topa vurur, hatta her canlı önünde bir top varsa onunla ilgilenir.Bu iş bir duygudur. Zamanlamadır. Yakışmadır. Ahenktir. Bütünlüktür. Vücudun o andaki hareket akışıdır. Yani YETENEKtir.Bu konuda çok testler vardır. (Yetenek testleri)Bunların sonunda babaya olumsuz düşüncemizi söylediğimiz zaman çok ters tepkiler alıyoruz. Hâlbuki çocuk belki de çok iyi bir resim yapma yeteneğine sahip oluyor.Hemen bu çocuğun resme yönlendirilmesi gerekiyor.Ama gel de anlat bakalım bunu babaya. Okulda öğretmeni “ Hocam edebi yönü çok gelişmiş bu çocuğun, harika kompozisyonları var, bu yönü ile ilgilenilmesi gerekiyor” diyor. Ama baba illaki “futbolcu olacak benim çocuğum” dediği zaman iş orada kopuyor.Çocuğun hayatı kararıyor. Hemen tutuyor çocuğunun elinden, semtlerindeki kulübe gidip altyapıya kaydediyor. Üzerine parada veriyor.Çocuk kıvranıyor oralarda, antrenman yapıyor olmuyor, maçlara çıkamıyor.Kötü oynadığı için arkadaşları ona pas vermiyor, top atmıyor, onunla oynamak bile istemiyorlar. Bu çocukta hayal kırıklığı yaratıyor, babada ilgilenmiyor artık çünkü oda soğuyor bu işten.Sonra bırakıyor futbolu çocuk kulüp antrenmanlarına da gitmiyor ve büyük bir boşluk oluşuyor hayatında.Ve bu boşluğu başkaları dolduruyor, sigara dolduruyor, kahvede okey oynamak dolduruyor, arkadaşları ile içki içmek dolduruyor, bazen de kötü kişiler dolduruyor bu boşluğu.İşte hayatın kopma noktası burada başlıyor.

Sevgili Anne ve Babalar.

Eğer çocuğunuzda spora karşı bir yetenek yoksa bu çocuğunuzun kabahati değil,

Sakın çocuğunuzu suçlamayın. En büyük hatayı yapmış olursunuz.

Çünkü bu çocuk senin genlerini taşıyor. Biraz aynaya bakmak gerekiyor.

Belki de çocuğunuz çok iyi bir ressam olabilir. Çok iyi bir edebiyatçı olabilir. Çok iyi bir müzisyen olabilir.

Eğer spor da başarısız oluyorsa, hemen soluğu mutlaka Halk Eğitim Merkezlerinde almak gerekiyor. Oradaki öğretmenlerden fikir alıp yola devam etmek gerekiyor. Zaten okuldaki sınıf öğretmenleri çok daha bilgili bu konularda onlarla da konuşulduğu zaman çocuğun neye yeteneği varsa öğrenebilirsiniz.

Bu, su içmek kadar hayati bir önem taşıyor.

Çünkü çocukların dersler dışında boş zamanlarını dolduracak sosyal yaşantıları olmak zorunda.

Nefes almak kadar hayati birşey bu.

Bunu yapmak zorundayız.

Bu bizim, yani anne ve babaların bir görevi.

Çocuklarımız için.

Daha iyi bir gelecek için