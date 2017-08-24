Clinton’ın 12 Eylül’de yayımlanacak kitabından bazı bölümler şöyle:

- İkinci münazaraydı. Trump arkamda beliriyordu. İki gün önce, dünya onun kadınları taciz etmesiyle böbürlendiğini duydu. Şimdi küçük bir sahnedeydik ve nereye gitsem, beni yakından takip ediyordu, yüzüme bakarak surat yapıyordu.

- İnanılmaz rahatsız ediciydi. Nefesini ensemde hissediyordum. Tüylerim diken diken oldu. İzleyen herkese şunu sormak isterdim. Siz ne yapardınız: Sakin kalıp gülmeye devam ederek sürekli sizin alanınızı işgal etmiyormuş gibi devam mı edersiniz? Yoksa dönüp, gözlerine bakarak yüksek sesle ‘seni pislik, geri dur. Kadınları sindirmeyi seviyorsun ama beni sindiremezsin’ mi dersiniz?

Söz konusu münazara, Trump’ın kadınları taciz etmekle övündüğü 2005 yılına ait bir kaydın basına sızmasından birkaç gün sonra gerçekleşmişti. ABD lideri, tepkiler üzerine özür dilemiş; konuşması için ise ‘soyunma odası muhabbeti’ demişti.