'Seni alacaktım' dedi vurmaya başladı...

ANTALYA Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi’ndeki bir zincir markette, ASAT Gençlik ve Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusu 33 yaşındaki Mikail V. K.’nın saldırısına uğrayan 21 yaşındaki kasiyer Gülçin Özçelik, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kendisine saldıran Mikail V. K.’nın alkollü olduğunu söyleyen Özçelik, “Alkollü olduğu kendi ifadesinde ve raporda da geçiyor. Gözaltına alındı, sabahında serbest bırakılmasına çok üzüldüm” dedi.

KAPIDA BEKLİYORDU

Olayın çok hızlı geliştiğini söyleyen Gülçin Özçelik, “Mağazada iki kişi çalışıyorduk. Kapatmamıza yaklaşık yarım saat vardı. Akşam saat 20.30 sıralarında şahıs alışveriş yaptı. Ben arka taraftaydım. Kasada diğer arkadaşım ilgilendi onunla. Bana taciz edici bir bakış attıktan sonra çıktı mağazadan. Mağazayı kapatmaya 5 dakika kala saat 21.00’e doğru tekrar geldi. Giriş kapısını kilitlemek için gittiğimde onunla karşılaştım. Hatta diğer arkadaşımın içeri ürün taşımasına yardım etti” diye konuştu.

‘SENİ ALACAKTIM’ DEDİ

Mikail V. K.’nın bir şey unuttuğunu bahane ettiğini belirten kasiyer Özçelik, “Kasaya doğru geçmesini söyledim ‘Ne alacaktınız?’ diye sordum. ‘Seni alacaktım’ dedi. O anda çok korktum. Söylediğini dikkate almadan ‘Ne istiyorsunuz?’ diye tekrar sordum. ‘Sigara istiyorum’ dedi. Sigarayı verdim. Kasada işlemini yapıp ücretini aldım. Para üstünü verirken bana, ‘Yaka kartınız neden yok?’ diye sordu. Prosedür gereği böyle olduğunu söyledim. ‘İsminizi öğrenebilir miyim?’ diye sordu. ‘Bu sizi ilgilendirmez’ deyince küfür etti. ‘Karşınızda bayan var. Nasıl konuşuyorsunuz?’ diye uyarınca da öfkelendi ve etrafa vurmaya başladı” dedi.

DIŞARIDAN YETİŞTİLER

Saldırganın kendisine doğru elini uzattığını söyleyen Gülçin Özçelik, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Geriye doğru çekildim. Sinirlenip kasanın benden tarafına geçti. Rafları yıkarak yanıma geldi. Bana yaklaşmaması için yanımdaki sandalyeyi ona doğru ittim. Kaçabileceğim bir yer yoktu. Mağazada o anda sadece o ve ben vardık. Sandalyeyi yan tarafa iterek suratıma vurdu. Geriye savruldum. Sırtımı kasaya vurdum. İkinci darbe kafama geldi. Diğer çalışan eleman, sevkiyat kamyoncusu ve esnaf da dışarıdan koşarak geldi. Hemen müdahale ettiler. Saldırganı tutup polisi aradılar.”

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