Senetli alışveriş yapan kadın kâbusu yaşadı

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre Funda K., bir çeyiz mağazasından 2015'de senet karşılığında alışveriş yaptı. Kalan 270 TL borcunu da banka havalesiyle mağazaya ödedi. Ancak hakkında herhangi bir icra takibi olmadığı halde mağazanın hukuk işlerini yürüten avukatlık bürosundan gelen bir telefonla 870 TL borcunun olduğu yönünde bir mesaj geldi. 02. Eylül 2015'de gelen mesajda "Sn. Borçlu, ödemediğiniz borcunuzdan dolayı hakkınızda yasal takip, adrese haciz işlemleri başlatılmış olup, dosya sicilinize işletilecektir" deniyordu.

MESAJ ÜSTÜNE MESAJ

9 gün sonra aynı hukuk bürosunda gelen başka bir mesajda da, "Sn. Funda K., tarafınıza verilmiş süreler içerisinde icra dosyanıza ödeme yapılmadığından, adli sorguda tespit edilen İstanbul adresine muhafaza haczi onaylanmıştır. Haciz esnasında, adreste bulunmadığınız takdirde, kapı polis eşliğinde çilingir marifeti ile açılıp haciz işlemi gerçekleştirilecektir, haciz masrafı borç hesabına işlenecektir, bilginize, İ.Hukuk Bürosu 0212 571 xx xx" denildi.

Funda K., arayıp bir borcunun olmadığını söylemesine rağmen hukuk bürosu tarafından atılan telefon mesajları gelmeye devam etti. Yine 22 Ekim 2015'de atılan mesajda, "Sn. Borçlu, icra dosyanıza binaen haciz memurumuz tarafından tespit edilen adresinize cebri icra ve ceza işlemi uygulanacaktır. Mal kaldırım işlemleri sırasında adreste 18 yaş altı çocuk bulundurmayınız, İ.Hukuk 0212 571 xx xx" ve "Sn. Funda Kaynar, .... Palandöken/Erzurum adresinizde haciz ekibi ile muhatap olunuz, ekibin haciz işlemini sorunsuz gerçekleştirmesini sağlayınız" ifadeleri yer aldı.

Telefon mesajlarıyla sürekli rahatsız edilen Funda K.'ye en son 12 Kasım 2015'de yine bir mesaj gelmişti: "Sn. Borçlu, icra dosyanıza binaen tanınan ihtar süresince dosyanıza ödeme gerçekleştirilmemiş olup yapılandırmanız iptal edilmiştir. Haciz memuru tarafından tespit edilen adresinize icra ve ceza işlemi uygulanacaktır. Bu işlem sırasında adreste bulununuz. "

3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Atılan mesajlara daha fazla dayanamayan Funda K., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından hukuk bürosunun sahibi avukat Y.B.'nin büroda çalıştırdığı personeller vasıtasıyla borcu olmayan müştekiye mesajlar attırarak rahatsız ettiği iddianamede ileri sürüldü. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, son soruşturmanın açılması için iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Onay verilmesinin ardından avukat Y.B. hakkında Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle 30 Aralık 2016'da dava açıldı.

AVUKAT SUÇU BÜRO ÇALIŞANINA ATTI

Duruşmadaki savunmasında suçu personeline atan avukat Y.B, "Çeyiz firmasının borçlusuydu. Hakkında senetten dolayı icra takibi yapmıştık. İcra takibi yapmadan öncede borçlulara borçlarını ödemeleri yoksa haklarında icra takibi yapacağımız konusunda mesaj gönderiyoruz. Söz konusu mesajı da o amaçla gönderdik. Büromuzda 40 bine yakın icra dosyası mevcuttur. 30 civarı da icra takibi elemanı vardır. Personele de bir kez mesaj atması konusunda taahhüt imzalatıyoruz. Bu durum personelin hatasından kaynaklanmıştır. Hangi personel tarafından mesajın atıldığı belli değildir. Ancak dosyayı takiple görevli personel G.Y.'dir"

Mahkeme müştekinin beyanın alınması için Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazarak davayı erteledi.