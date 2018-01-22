"Senegal'in 50 bin konuta ihtiyacı var"

Bakan Sarr, başkent Dakar'da Türkiye ve Senegal ekonomik ilişkileri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki köklü diplomatik ilişkilerin son yıllarda ekonomik bağlarla daha fazla güçlendiğine işaret eden Sarr, "Türkiye'nin sağlık alanında inşa ettiği şehir hastanelerine burada da ihtiyacımız var. Türkiye yılda 500 bin konut inşa ediyor. Senegal'in 50 bin konut inşasına ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Sarr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Macky Sall arasındaki güçlü dostluk ilişkisi nedeniyle Senegal ve Türkiye arasındaki bağın son yıllarda daha da güçlendiğini vurguladı.

TÜRK FİRMALARI SENEGAL'DE BÜYÜK YATIRIMLAR KAYDETTİ



Geçtiğimiz 18 Ocak'ta Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın ziyaretiyle Türk firmalarının Senegal'de imza attıkları büyük projeleri beraber değerlendirme imkanını bulduklarından bahseden Alioune Sarr, "Türk firmaları, son yıllarda Senegal'de havalimanı, kongre merkezi ve hal kompleksi inşası başta olmak üzere özellikle inşaat alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdi." dedi.

Sarr, "Söz konusu yatırımlar ve son iki aydır bakanlık düzeyinde Türkiye'den Senegal'e yapılan üst düzey ziyaretler gösteriyor ki Senegal ve Türkiye arasındaki bağ güçlenmeye başladı. İki ülke arasındaki ekonomik ticaret 2015'ten bu yana yüzde 113 büyüdü." açıklamasını yaptı.

Şubat ayında Tükiye'de düzenlenecek Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) toplantısına Senegal'den birçok iş adamının katılacağını hatırlatan Sarr, iki ülkenin özel firmaları arasındaki iş birliğiyle ekonomik ilişkilerin üst seviyelere taşınacağını vurguladı.

"HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall'ın ikili ticaret hacmi için koydukları 250 milyon dolarlık ticaret hedefinin büyük çoğunlukla gerçekleştiğini söyleyen Senegalli Bakan, "Önümüzdeki beş yıllık zamanda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar olarak hedeflenmiştir." diye konuştu.

Senegal topraklarının Türk firmaları için ticari ve ekonomik fırsatlarla dolu olduğuna dikkati çeken Alioune Sarr, Türk firmalarını konuk etmek için endüstriyel bir alan hazırladıklarını söyledi.

Sarr, Türk firmalarının Senegal'i dost ve istikrarlı bir ülke olarak görmesi gerektiğini altını çizerek, ülkesinin Türk firmalar için ECOWAS'a (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) giriş kapısı olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasıyla Türk yatırımcıların Senegal'den Sahra Altı Afrika'ya yatırımlarını genişletme imkanı bulacaklarını ifade eden Sarr, Senegal'in özellikle tarım alanında Türkiye ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi. Sarr, "Türkiye tarımsal makine sanayisinde ve tarım ürünlerinin dönüştürülmesinde çok ileri bir ülke konumunda. İş birliğimiz bu alanda da rahatça ilerleyebilir." ifadesini kullandı.

Senegal Ticaret Bakanı Sarr, Senegal'in yeraltı kaynakları açısından da zengin olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle altın madenlerimiz hayli fazla. İhraç ettiğimiz madenler arasında birinci sırada. Türk firmalarının gelip altın madenlerimizi işletecek rafineriler kurmasını bekliyoruz. Fosfat madenlerimiz de yatırımcılar tarafından işlenmeyi bekliyor."