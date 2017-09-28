Senede 100 ton üretiyorlar

Bilecik'e 9 kilometre uzaklıkta olan Çuıkurören Köyünde 7 ay önce diktikleri tohumlardan oluşan kırmızı biberleri toplayan köylüler, onları bir ipe dizerek kurutmaya bıraktılar. Bütün köyde bahçelerinde kırmızı biberleri ipe dizen köylüler, bunları kuruttuktan sonra kırma makinesi ile bunları pul biber haline getirecekler. Yaptıkları işleri sırasıyla İHA muhabirine anlatan 60 yaşındaki Hanife Sünetci, köyde hemen hemen her evde bu ay biber dizle işlemi yapıldığı belirtti. Sünetci, "Bu biberlerin ekim işlemi hart ayının sonunda, nisan ayının başında yapılır. Daha sonra sularız yetiştiririz. Mayıs sonu 15’inden sonra haşlarız. Mayıs, haziran, temmuz aylarında sulama ve kazması olur. Ağustos’un 15’inden önce toplamaya başlarız. Dizeriz, kuruturuz. Bu biberler 7-8 ayda meydana gelen bir şey" dedi.

"KÖY GENELİNDE 80-100 TON OLUR BU BİBER"

Kendilerinin senede 3-4 tona yakın biber yaptıklarını anlatan Sünetci, "Köy genelinde 80-100 ton olur bu biberden. Bunları kuruttuktan sonra saplarını kopartırız. Bunların kırma makineleri vardır, kırarız pul biber haline getiririz. Bilecik Çukurören Köyü bu biberle anılır ve bu biber çok meşhurdur" dedi.

"HASTALIK GELMEZSE EMEĞİMİZE KARŞILIĞI ALIYORUZ"

Biberleri kurumaya bırakıtıntan sonra hastalık gelmezse emeklerin karşılığını aldıklarını anlatan Hanife Sünetci, "Emeğimizin karşılığını Cenabı Allah verirse alıyoruz. İnşallah alacağız biber iyi bu sene. Hastalık, mastalık gelmezse emeğimizin karşılığını alabiliyoruz" dedi.

"TOHUMUNU KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Topladığımız biberlerin irisini bir kenara ayırdıklarını ifade eden Sünetci, "Bu iri olanları seneye kendimize tohum olarak bırakırız. Bu biber benim çocukluğumdan beri aynı tohumdan meydana getiriliyor. Satın almıyoruz tohumunu. Kendimiz üretiyoruz. Hormonlu değil yani" dedi.

"EN ÇOK İSTANBUL'A SATIYORUZ"

Çukurören biberine en çok İstanbul'a sattıklarını anlatan Sünetci, "Bu topu 20 lira. İzmir, İstanbul, Tekirdağ öyle yerlerde satılıyor. Genellikle İstanbul. Oradan geliyorlar bizim biberleri alıp gidiyorlar. İsteyenlere pulbiber yapmadan da bu şekilde satıyoruz" dedi.

Öte yandan Çukurören köyüne has kırmızı acı biberin üretiminin yaklaşık 150 yıldır genetiği değiştirilmeden yapıldığı öğrenildi.