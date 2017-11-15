Sendikalardan rehberlik yönetmeliğine dava

Eğitim-Sen ve Eğitim İş, art arda yaptıkları açıklamalarla rehber öğretmenlere bu yönetmelikle getirilen nöbet tutma zorunluluğuna ve alan mezunu olmayanların ‘rehber öğretmen’ olarak atanmasına karşı çıktı. Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, “Taciz, istismar gibi önemli sorunların tespiti ve önlenmesinde ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışma’ öğretmenleri önemli bir rol üstleniyor, öğrencilere psikolojik danışman olarak destek sunuyor. Yönetmelikle bu suçların/sorunların önlenmesi ve ortaya çıkarılması konusunda ciddi sorunlar yaşanacak” denildi. Eğitim İş ise üyelerinin mağdur olmasını istemediği için nöbet tutmama eylem kararı aldıklarını belirtti.