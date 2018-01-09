Sendikalarda ‘taşeron’ kavgası

Türk-İş önceki gün taşeron sürecinde işçilerin baskıyla başka sendikaya üye yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak Başkanlar Kurulu’nu olağanüstü topladı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise, “Kendi başarısızlıklarını Hak-İş’e yüklemesinler. Algı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi. Türk-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun en önemli gündem maddesini taşeron düzenlemesi oluşturdu. Tüm il yöneticilerinden taşeron düzenlemesiyle ilgili yaşanılan süreci raporlaştırmaları istenirken, toplantı sırasında verilen raporların büyük bölümünde, sendikal baskı olduğu iddiası yer aldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Birçok ilde bürokratlar, siyasiler, çalışanları yönlendiriyor. ‘Türk-İş’te kalırsanız, kadroya geçemezsiniz’ diyorlar. İşçiler üzerinde baskı hissediyor. 81 ilin birçoğunda tehditkar söylemler ortaya çıkıyor. Sendikal baskı kimseye yarar sağlamaz” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise Türk-İş’in kendilerini suçladığını ve bu süreci hayretle izlediklerini belirtti. İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğunu savunan Arslan, şunları söyledi: “Niye baskı yapacakmışım. Zaten biz taşeron işçilerin büyük bölümünü daha önce üye yaptık. Onlar taşeron işçileri ‘Kunta Kinteler’, ‘marabalar’ olarak görürken, biz mücadele ettik. 10 yıldır bu işin mücadelesini veriyorum. 300 binden fazla üyem var. Bir iddiaları varsa ortaya belge koyacaklar. Yiğitlik böyle olur. Bu iddialara devam ederlerse biz de gereğini yaparız. Böyle mensetsiz bir suçlamaya maruz kalmayı, ciddi bir problem olarak görüyorum. Rekabet olmalı, farklı sendikalar olmalı. Ama böyle haksız ithamlarla süreç yürümez. Herkesi aklı başında davranmaya davet ediyorum.”