Sen üzgün, ben üzgün, o da üzgün, yapma herkes de üzgün

Haftanın şarkısı Ajda Pekkan’dan geliyor: ‘Üç Kalp’. Hayatta da dizilerde de zor olan bu ilişki biçimi dramatik açıdan ideal ve bu hafta başlayacak olan üç dizinin de ana teması. Önce bu gece kavuşacağımız ve şahsen büyük bir merakla beklediğim ‘Sevda’nın Bahçesi’. Sükûnetiyle ateş eden adam Emre Kınay ve bikinili son fotoğrafından bir parça daha balıketli duran Sibel Can, 18 yıl önce ayrılan Levent ve Sevda’yı canlandırıyor. “Her zaman daha fazlasını isteyen Levent’e Sevda ile birlikte kurdukları bu mutlu ama küçük hayat yetmemiştir. Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Sevda, Levent’in ondan ayrılmak istediği gün hamile olduğu haberini heyecanla vermek isterken, ayrılık teklifiyle yıkılır ve Levent’e hamile olduğunu söylemez.” Günümüze geliyoruz, Levent’in yeni karısı Aylin (Begüm Kütük) Sevda’ya hayalindeki işi teklif ediyor. Alın size ‘Üç Kalp’. Bu kalplere bir de eski aşkın 18 yaşındaki ürünü Defne’yi (Alina Boz) ilave ediyoruz. Sibel Can’ın tanıtımlardaki sıcaklığı, tatlılığı izleyene “Sevda arkadaşım olsun, hemen olsun” dedirtiyordu. Bakalım bu ilişki nasıl yürüyecek?

(Kanal D, cumartesi, 20.00)





‘Siyah İnci’de ise iki erkek ve bir kadın var. Moda olduğu üzere dizimiz Ege’de küçük bir sahil kasabasında başlıyor. “Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal’ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları altüst olacak.” Tanıtımlardan anlaşıldığı kadarıyla Vural ağır psikopat ve Hazal’ı daha önce takıntılı olduğu (hatta yanlış anlamadıysam aşkından öldürdüğü) sevgilisine benzeterek hislerini ona yöneltiyor. Fakir ama gururlu Kenan’la varlıklı Vural eşit bir mücadele içinde olmayacaklar belli ki. Bakalım ‘Güneşin Kızları’yla parlayan ve hiç ara vermeden peş peşe dizilerde yer alan Hande Erçel’in canlandırdığı Hazal kime yâr olacak?

(Star, perşembe, 20.00)





Üç kalpli dizilerin üçüncüsü de aynı isimli Kore dizisinden uyarlama ‘Cennet’in Gözyaşları’. Bir başka ‘Güneşin Kızları’ yıldızı Berk Atan da burada ancak esas olay anne ve kız arasında cereyan edecek (isabet). Anne, kızını terk etmiş ve kendine başka bir hayat kurmuş, yeni bir ailesi, yeni çocukları var. Yetimhanede büyüyüp mimar olan eski kızı yeni kızıyla karşılaşarak hayatına girmesin mi? İlginç olan, tam bu noktada annenin eski kızına savaş açıp “Uzak dur ailemden, def ol! Hayatımı mahvedemeyeceksin!” diye bağırarak onu kovması. Cennet’in hayatı tekrar cehennem oluyor yani. Cennet’i ‘Adı Efsane’de çok beğenilen Almila Ada, anneyi Esra Ronabar, yeni kızını da ‘Bodrum Masalı’ndan hatırlayacağınız Zehra Yılmaz canlandırıyor.

(atv, pazar, 20.00)