Sen nereye, futbol oraya!

TTNET’in yeni hizmeti Tivibu’yla, Dünya Kupası maçlarını dilediğiniz her yerden, bilgisayarınız ve internet bağlantınızı kullanarak izleyebilirsiniz!

Ayrıca maçı dilediğiniz yerde durdurabilir, geri alabilir, kaçırdığınız pozisyonları tekrar tekrar seyredebilirsiniz. Tivibu, “maç kaçırma” derdine son veriyor!

Tivibu’yu bilgisayarınıza indirip Dünya Kupası maçlarını, muhteşem filmleri, programları, belgeselleri izlemek için ihtiyacınız olan tek şey TTNET abonesi olmak! Ayrıca yerli ve yabancı kanallardan ve seç-izle hizmetinden (31 Ağustos’a kadar) ayda yalnızca 1 TL ödeyerek faydalanabilirsiniz! Dahası, bu üyeliklerden faydalanmak için kredi kartıyla da uğraşmazsınız, satın aldığınız paketin ücreti aylık internet faturanıza eklenir!

Daha ayrıntılı bilgi almak ve üye olmak için tivibu.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.