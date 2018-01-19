Sen nasıl bir canavarsın!

GAZİANTEP'in Güneş Mahallesi'nde kocası ve dört çocuğu ile yaşayan Neslihan K. (34), altı gün önce 16 yıldır eşi İlhan K. (38) ile tartıştı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavganın ardından Neslihan K., çocuklarının bulunduğu odaya giderek birlikte uyudu. Gece saat 03.00 sıralarında odaya giren İlhan K. karısını uyandırarak yan odaya çağırdı. İlhan K., ağzını çorapla kapattığı karısını kollarından, ayaklarından, göğsünden, sırtından ve yüzünden bıçak darbeleriyle yaraladı. 2.5 saat süren işkencenin ardından eşinin boğazını kesmek isteyen İlhan K. daha büyük bıçak almak için mutfağa gitti.



KOCASI BÜYÜK BIÇAK ARARKEN KAÇIP YARDIM İSTEDİ



Kanlar içerisindeki Neslihan K., kocası mutfakta bıçak ararken, merdivenleri çıkmayı başardı. Yaralı kadın, üst katta oturan kayınbiraderi ile evli olan kız kardeşi Emine K.'nın kapısını çaldı. Ablasını kanlar içinde gören Emine K., polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Bıçağı bulan öfkeli koca da üst kata çıkarak, kapıyı açmasını istedi. Emine Kaya'nın bağırması üzerine İlhan Kaya, karısını çok sevdiğini, bu olanları kendisinin yapmadığını, kendisine yaptırıldığını söyledi.

ÇOCUKLARI HASTANE ÖNÜNDE BEKLİYOR

İlhan K., eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlhan K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Neslihan K., Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen sağlık durumu kötüye giden kadın, sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Neslihan K.’nın babası, kardeşleri ve çocukları hastane önünde, gelecek iyi haberi bekliyor.

‘BEBEK BU, KIYILIR MI BUNA’

Gelecek umutlu haberi bekleyen baba Mehmet Kalınkara, "Bebek bu, bebek bu. Kıyılır mı buna" diyerek, cebinden çıkardığı kızının kimlik kartındaki resmini öptü. Acılı baba, damadının bilinçli bir şekilde kızına zarar verdiğini söyleyerek, "Önceden problemleri yoktu, son yıllarda böyle oldu. Türk adaletine sığınıyorum" dedi.





Üst katta oturan Emine K. ise ablasını kanlar içinde gördüğünü anlatarak, "Kardeşim bağırmış ama ben uyuduğum için duymamışım. Ağzına çorap sokmuş, onun için sesi de çıkmamış" diye konuştu.

ÜÇ KIZ KARDEŞ, ÜÇ ERKEK KARDEŞLE EVLİ

Daha önce fabrikada çalışan İlhan K.'nın 4 yıldır işsiz olduğu, kayınbabası Mehmet K. ve kardeşlerinin desteğiyle geçindiği belirtildi. Neslihan K.'nın ise 4 yıldır kocasından şiddet gördüğü ama 4 çocuğunu bırakmak istememesi nedeniyle ayrılmadığı belirtildi. Neslihan ile birlikte ablası Şirin ve kız kardeşi Emine'nin, İlhan ve 2 erkek kardeşi ile evli olduğu da ortaya çıktı.