Sen misin eşiyle kavga edip karakola giden!

Derince'de yaşayan Recep Akçaalan, 1997 yılında Moldova'ya gitti. Recep Akçaalan, Moldova'da Natalia David ile tanıştı. 1999 yılında Türkiye'ye yerleşen çiftin 2000 yılında bir çocukları dünyaya geldi. Çift, 2012 yılında resmi nikah yaptı. Recep Akçaalan, bir süre önce, tartıştığı eşinin kendisini darp ettiği iddiasıyla karakola başvurup şikayetçi oldu. Kamu davası açılırken, para cezası ve bir sene uyarı cezası verildi. Oturma izni ile Türkiye'de kalan Natalia, 2015 yılında vatandaşlık başvurusu yaptı. Natalia'nın vatandaşlık başvurusu kabul edilmedi. Çifte, vatandaşlık başvurusunun kabul edilmemesinin gerekçesi olarak Recep Akçaalan'ın, 1996 yılında Yalova'da bir restoranda polis tarafından gözaltına alınması ve eşiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle karakolluk olmaları gerekçe gösterildi.

OTURMA İZNİ İLE KALIYOR

Tek isteğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olduğunu, geçen hafta ikiz bebeklerinin olduğunu söyleyen Natalia Davıd Akçaalan, "Ben Moldova vatandaşıyım. 1999 yılından beri buradayım. Oturma izni ile Türkiye'de kalıyorum. Maalesef nikahımızı 2012 yılında biraz geç kıymak zorunda kaldık. Benim vatandaşlığım reddedildi. Başvurum, eşimin sicilinden dolayı reddedildi. Benden önce yaptığı olaylar, nikahtan önceki olaylar ve bizim bir kavgamız olmuştu. Kamu davasına dönüştü, para cezası ve bir sene uyarı cezası aldık. Başvurum bu yüzden reddedildi. Herkes kavga edebilir, sonuçta karı kocayız olur böyle şeyler" dedi.

Recep Akçalan eşinin Türkiye'de hiçbir haktan yararlanamadığını belirterek, "Kimlik almaya gittiğimizde benim bir suç işlediğimi, ayrıca bir de eşimle kavga ettiğimi karakola şikayette bulunduğum için eşime kimlik verilmediğini söylediler" diye konuştu.