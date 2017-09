Sen hiç ofsayt oldun mu Terim

Emrah Öner yazıyor

Biliyorsunuzdur belki, www.mesut-oezil.com 'daki fanblock sayfasına girmeye çalışıyorsunuz. Şöyle bir ibare : “Maalesef spor konusu bu misafir defterinde çok geri planda kaldığı için ve birbiriyle saygılı ve seviyeli konuşma imkanı da ortadan kalktığı için, bu "misafir defterini" üzülerek geçici olarak kapatıyoruz.” Fütursuzca küfür etmişler çocuğa. Adamlar da kapamış.

Ama Türk bu, durur mu?

Çünkü bir Türk küfür ederek ikna eder, komünikasyon kurar, tükürüğü ile bilgi alışverişinde bulunur.

www.mesutozil.net'deki ziyaretçi defteri sırf küfür.

Bir de işin komiği bu site fan sitesi. Yani önce fanlar çocuğu sevdiği için kurmuş, sonra küfür için devam etmişler.

Yahu merak ettim. Belki dedim Aurelio da Brezilyalı milliyetçilerden küfür yemiştir, ona bakayım. Hala arıyorum. Adama 12 dilde “ulan” bile dememişler.

Nasıl olacak bilmiyorum. Mesut Almanya'yı seçmiş. Bitmiş gitmiş. Terim inanılmaz bozuk.

Alman Federasyonu artık bu konularda hassas. Ama çocuk politik, sosyal, sportif sebeplerden dolayı Alamanya'yı seçmiş. Sana ne? Belki çocuk Türk değil? Belki hissetmiyor Türklüğü içinde.

Mehmet Scholl'a da aynısını yapsaydın ya, Mehmet ile babası İstanbul'da karşılaştığı zaman.

Veya Murat-Hakan Yakın'a niye yüklenemedin?

Senin ilk 11'in yarısı İstiklal Marşını bilmiyor, Türk mü oldu şimdi hepsi?

Bir de Fatih Terim niye görüşsün çocuğun amcası ile? Sen değil miydin profesyonellik arzulayan, hayal eden? Onun işi mi o? Varsa bir becerisizlik, tek suçlu o mu?

Bir Ali Şen kahvaltı yapmadı zaten çocuğun eltisi ile. Bir Recep Tayyip Erdoğan alt kimlik-üst kimlik polemiğine girmedi.

Peki Fatih Terim niye kadro garantisi versin? Nasıl verebilir?

Fatih Terim kendine garanti veremez ki, 21 yaşındaki çocuğa garanti versin?

Sen Nuri'yi kaçırdın gavurun elinden, e Nuri nerede? Nuri de bir zamanların Mesut'uydu. Ne oldu?

Yamuk yumuk işler işte.

Ne diyelim. Allah Mesut etsin.

Maçla ilgili bir şeye mi bakınıyorsunuz?

Fatih Terim'in maç sonu basın toplantısı: “Daha önce de golü yiyebilirdik. Son saniye beklemiyordum golü ama oldu. Gönül isterdi ki kazanalım ama son saniyede de yiyebiliyorsunuz işte.”

İngilizcesi : “Everytimes we have the control the games, under the control the games, during the games, we have the some possibility, some big chances, some big okaziyons, something like that, I don't want to see the back, I want to see the front..”