Sen evde otur Brad, biz birlikte çalışacağız

Her ikisi de geçmişte Brad Pitt ile evlenen ve boşanan Jennifer Aniston ile Angelina Jolie, Altın Küre ödül töreninde sunuculuk yapacak.

Geçmişte aynı ortamda bile bulunmamaya özen gösteren Aniston ile Jolie, her ne kadar yan yana durmayacak olsalar da aynı sahneyi paylaşacaklar. İki ünlü oyuncu Altın Küre töreninin sunucuları arasında.

Onların yanı sıra Dame Helen Mirren, Hugh Grant, Isabelle Huppert, Ricky Martin ve Emma Stone da gecede ödül kazananları açıklayacak diğer ünlülerden. Törenin ana sunuculuğunu ise Seth Meyers üstleniyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Jennifer Aniston ile Angelina Jolie'nin birbirine fazla yakın masalarda oturmamasına da özen gösteriliyor. Oturma düzenini hazırlayan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin üyesi Jenny Cooney'in iki yıldızı birbirlerine yakın oturtmamak için çaba gösterdiği belirtiliyor.

Jennifer Aniston, 2000 yılında Brad Pittiile evlendi. Ancak Pitt, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'ye aşık olunca çift, 2005 yılında boşandı.

Jolie ve Pitt 10 yıllık birlikteliğin ardından 2014 yılında evlendi. Ancak iki yıl sonra boşanmaya karar verdi.