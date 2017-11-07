'Sen bizim servetimizdin'

Şehit üsteğmenin cenazesi dün Beydağ’ın Bakır Mahallesi’ndeki babaevine getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Baba Önder Sakallı, "Oğlum bizim servetimizdin. Benim servetim kalmadı. Sana her şey yakışırdı. Güzel komutanım benim. Şehit olmayı çok istiyordun. İstediğin oldu oğlum" dedi. Şehidin üniformasını giyen ablası Özlem Karakuş da "Kardeşimin öcünü ben alacağım o hainler beni bulsun" diye feryat etti.

Evin önünde helallik alınmasından ardından köy mezarlığında ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı törende şehidin fotoğrafını eline alan anne Nurşen Sakallı, "Bak oğlum bu insanlar sana gelmiş" diye ağladı. Şehit Sakallı, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.