Sen benim şansımsın

Uzun bir Afrika tatili sonrası Türkiye’ye dönen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, 3’üncü evlilik yıldönümlerini önceki gün baş başa yemek yiyerek kutladı. Düzyatan, eşi için yaptırdığı çiçeğe de romantik bir not ekledi: “Benim şansım sevgili ‘karım’a... Seni çok seviyorum. Ömrümüzün beraber geçmesine...”

Engin Altan Düzyatan, hem kendisi hem de oğulları Emir Aras adına kutlama çiçeği hazırlattı.