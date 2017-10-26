Ünlü oyuncu kızının başarı öyküsünü Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Ceyda Düvenci videonun altına "Çünkü sen benim kahraman kızımsın... Bazı zamanlar yorulsan da, isyan etsen de seni sevenlerle çevrilisin... azimlisin, kendine inancın hiç bitmedi... Büyüdükçe ‘ben yaparım, ben hallederim, başarabilirim’ dedin hep... ve benim hayat ödülüm; artık kendi kendine hayatın içine karışmaya, tek başına ürkek de olsa uzun yolları yürümeye başladın. ‘Anneee okulda 100 adım attım bugün’ diye gururlanarak geliyorsun artık eve... adım sayın her gün çoğalıyor... Şükür Allah'a bal köpüğüm... sen harikasın" notunu düştü.

"BENCE FENERBAHÇE'DEN BİLE BÜYÜKSÜNÜZ"

Bülent Şakrak ise aynı videoyu "Benim macerasına hayran olduklarım, evimin asil prensesleri... Karım ve en iyi arkadaşım... Helal olsun kızlar... Siz efsanesiniz ve bence Fenerbahçe'den bile büyüksünüz... Çook seviyorum... Eyvallah." notu ile yayınladı.