Sen benim her gece efkarım

Dün akşam herşeyi geç, tribünler muhteşemdi. Bir takımın taraftarı, hem de lige havlu atmış başarısız bir sezon geçiren takımın taraftarı, 90 dakika boyunca gönül verdikleri renklere inanılmaz destek verdiler. Bitmeyecek sevdam mezarımda bile derken, sevdasının ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Helal olsun, helal olsun sizlere. Gerçek taraftar sizlersiniz.



Maça döndüğümüzde güzel olan bazı şeylerde vardı. Sona yaklaşılırken, tatile erken çıkmak yerine son derece iyi bir mücadele ortaya koydular. Nihat özlenen ve beklenen Nihat oldu dün akşam. İsmail ve Necip bu takımın geleceği. Tello ve Tabata'nın ne yaptığını anlamak çok zor. Toraman'ı Allah korusun. Onsuz Beşiktaş hep eksiktir.



Gelelim en acı olaya. Genç oyuncu Rıdvan Şimşek. 45. dakika girdiği bir mücadele sol ayak kemiği kırıldı. Dileriz bu talihsiz durumu en kısa zamanda atlatıp daha güçlü bir şekilde sahalara dönüş yapar. Geçmiş olsun Rıdvan.



Tebrikler Taraftara,

Tebrikler Mustafa Denizli'ye,

Tebrikler Nihat'a,

Tebrikler Necip'e,

Tebrikler Reha Kapsal'a,

Tebrikler Pascal Nouma' ya...